Bakan Pakdemirli: Yatırımcının peşindeyiz, yatırımcı arıyoruz (2)

BABASININ, AYDIN MENDERES'İN VELİSİ OLDUĞUNU ANLATTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki programının ardından Kuşadası ilçesinde Belediye Düğün Salonu'ndaki 'Gönüller Buluşması' adıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Cumhur İttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, AK Partili ve MHP'li Aydın milletvekilleri de Pakdemirli'ye eşlik etti. Coşkuyla karşılanan Pakdemirli, 1960'lı yıllarda askeri vesayet döneminde Aydın Menderes'in kolejden atılmak istendiğini, babası Ekrem Pakdemirli'nin ona sahip çıktığını anlattı.

Pakdemirli, "Aydın'a gelmişken rahmetli Adnan Menderes'i anmamak olmaz. Milletin iradesine kasıt, ilk olarak Adnan Menderes dönemindedir. Adnan Menderes, 1960'larda Yassıadadayken, Aydın Menderes'i okuldan atmak üzerelerdi. TED Kolejinin müdürü Berrin hanımı çağırıyor ve 'biz Aydın'ı koruyamıyoruz, okuldan almanızı istiyoruz' diyor. Berrin hanım ağlıyor. 'Ben Aydın'ı okuldan alırsam, hiçbir okul almaz, kabul etmez' diyor. Bu duruma üzülen okul müdürü 'Bize geceleri denetmenlik, öğretmenlik yapan Ekrem diye bir arkadaş var, onu çağıralım diyor', babamı çağırıyorlar. Ona, 'Sen Aydın'ın velisi olur musun' diye soruyorlar. Babam, tereddütsüz kabul ediyor. Bunu bugün ben söylüyorum, kolay. Siz dinliyorsunuz, kolay. Ama askeri vesayet olduğu zamanda, askerlerin silahlarının gölgesinde demokrasi mücadelesi veren bir genç diyor ki 'Ben Aydın Menderes'in velisi olurum ve dışarıdan sınavlara hazırlar, üniversiteyi kazanacak hale getiririm' diyor. Ben böyle bir ailenin evladı olduğum ve Aydın'da bunu söylediğim için gurur duyuyorum" dedi.

Aydın'da Cumhur İttifakına sahip çıkılacağına inandığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Menderes ailesinin bir dostu olarak Aydınlılar, lütfen Adnan Menderes'i düşünün. Lütfen milletin iradesine yapılan kasıtları düşünün. Bu kasıtlar bitmiyor. Menderes'i astılar, Özal'ı bizden aldılar, Recep Tayip Erdoğan'ı teslim edecek miyiz" dedi. Salonu dolduranlardan hep bir ağızdan "hayır" yanıtı alan Pakdemirli, "İnşallah 1 Nisan sabahı uyandığımızda yeter söz milletin diyeceğiz" diye konuştu.

CHP'Lİ BELEDİYELERE ELEŞTİRİ

CHP'li belediyelerin vatandaşın sorunlarına duyarsız kalmakla suçlayan Bakan Pakdemirli, "Sizlerin sorunlarına dertlenen yöneticilere ihtiyacınız var. CHP'nin böyle bir derdi yok. Bunların derdi, paraları kazansınlar, yesinler, içsinler, kendi reklamlarına harcasınlar. Bunların derdi bu. Siz CEO seçiyorsunuz. Efendim bizim borcumuz yok, bizim kasamızda paramız var. Biz, size o paraları niye veriyoruz? Hükümet size o paraları niye veriyor? 'Harca, memleketine ilçene iline yatırım yap' diye veriyor. Onlar ise billboard'lara harcamakla övünüyor" dedi.

KUŞADASI TERMAL BÖLGESİ OLACAK

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Savaş ise Kuşadası'nı termal turizm bölgesi ilan edeceklerini söyledi. CHP'li başkanın yöntemindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Savaş, "5 yılda 100 milyon lira reklam harcaması yapıldı. Bu para ile Aydın, Kuşadası ve diğer ilçelere neler yapılırdı" eleştirisinde bulundu.

Toplantı sonrası ise doğum günü olan Mustafa Savaş için küçük bir pasta getirildi. Sahnede Savaş'ın doğum günü kutlandı.

Ardından Bakan Pakdemirli, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Havaalanı'ndan özel uçakla Ankara'ya hareket etti.



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