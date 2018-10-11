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Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 22:34 | Son Güncelleme

Katıldığı bir programın çıkışında Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, FOX TV muhabiri ithal edilen etlerle ilgili bir soru yöneltirken, araya giren danışmanı bakanı tutarak oradan uzaklaştırdı.

Tarım ve Gıda Bakanı Bekir Pakdemirli, Et ve Süt Kurumu’nun internet sitesinde 300 TIR’lık bir et ihalesi ile ilgili bir soruyu dinlerken araya giren danışmanı bakanın konuşmasını engelledi.

BASIN MÜŞAVİRİ ARAYA GİRDİ

FOX muhabiri, “Bir sorumuz olacaktı bizim” dedi, bakan durup dinledi… Muhabir “Geçtiğimiz günlerde et süt kurumu bir ihale açtı 300 TIR’lık…” diye daha soruyu tamamlayamadan, basın müşaviri koşarak araya girdi.

Danışman, bir yandan muhabire “Çok özür dilerim” derken bir yandan da bakanın sırtına dokunup “Sayın bakanım lütfen” deyip yol göstererek bakanı FOX haber ekibinin yanından kaçırdı.

Muhabir itiraz etti ama bakan da sesini çıkarmadan danışmanıyla birlikte oradan uzaklaştı.

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Fox TV Bekir Pakdemirli Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli FOX TV muhabiri fatih portakal

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
bugün secim olsun ciftcinin %85 oyunu alır yine... bizim millet degisik...
geldiğimiz nokta Memleketi kimler yönetiyor kimdir o makamda neden duruyor yorumu açık
18 saatlik ihaleyi soracaktı. ya bunlar nasıl birşey. bitirdiler herşeyi
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