Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Tarım ve Gıda Bakanı Bekir Pakdemirli, Et ve Süt Kurumu’nun internet sitesinde 300 TIR’lık bir et ihalesi ile ilgili bir soruyu dinlerken araya giren danışmanı bakanın konuşmasını engelledi.
FOX muhabiri, “Bir sorumuz olacaktı bizim” dedi, bakan durup dinledi… Muhabir “Geçtiğimiz günlerde et süt kurumu bir ihale açtı 300 TIR’lık…” diye daha soruyu tamamlayamadan, basın müşaviri koşarak araya girdi.
Danışman, bir yandan muhabire “Çok özür dilerim” derken bir yandan da bakanın sırtına dokunup “Sayın bakanım lütfen” deyip yol göstererek bakanı FOX haber ekibinin yanından kaçırdı.
Muhabir itiraz etti ama bakan da sesini çıkarmadan danışmanıyla birlikte oradan uzaklaştı.
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