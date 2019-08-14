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Bakan Pakdemirli: Yeni Hasankeyf'te sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:01 | Son Güncelleme

 TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce inşa edilen Ilısu Barajı'nın rezervuar alanında kalacak Hasankeyf ilçesinin yeniden inşası kapsamındaki çalışmalarda sona gelindiğini, yeniden yerleşim için bugüne kadar 500 milyon lira ödenek aktarıldığını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce inşa edilen Ilısu Barajı'nın rezervuar alanında kalacak Hasankeyf ilçesinin yeniden inşası kapsamındaki çalışmalarda sona gelindiğini, yeniden yerleşim için bugüne kadar 500 milyon lira ödenek aktarıldığını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, Ilısu Barajı'nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak Batman'ın Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşim yerindeki konutların inşasının tamamlandığını belirtti. Tamamlanan 710 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini açıklayan Pakdemirli, "Ayrıca yapımı tamamlanan ticaret merkezinde 98 iş yerinin anahtarını da hak sahiplerine dağıttık. Eski Hasankeyf'in yerleşim alanı 500 dekar iken, yeni yerleşim yeri yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta 3 bin dekar alana inşa edildi. Yeşil alan miktarının arttığı yeni yerleşim yerinde, Kaymakamlık, Belediye hizmet binası, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, 25 yataklı Hasankeyf Devlet Hastanesi gibi çok sayıda kurum hizmet vermeye başladı" dedi.
BÖLGE MİMARİSİNE UYGUN YATAY MİMARİ
Yeni yerleşim yerinin bölge mimarisine uygun inşa edildiğini de belirten Bakan Pakdemirli, "Yatay mimarinin uygulandığı alanda Hasankeyfliler 30-40 metrekarelik evler yerine 160 metrekarelik tek katlı müstakil modern evlerde yaşamlarını konforla sürdürecek" dedi.
Hasankeyf'te tarihi eserlerin sergileneceği kültürel ve eğitim alanın oluşturulduğunu vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"İnşaatı tamamlanarak Kültür Bakanlığı'na teslim edilen alan, yörenin tarihi ve kültürel geçmişinin sergileneceği büyük turizm alanı olarak planlandı. Alana başta Zeynel Bey Türbesi olmak üzere birçok tarihi eser taşınarak, ziyaretçilerin hizmetine sunuldu."
Bakan Pakdemirli, bugüne kadar yaklaşık 500 milyon liralık yeniden yerleşim ödeneğinin de TOKİ Başkanlığı'na aktarıldığını belirtti.
YILDA 412 MİLYON DOLAR KATKI SAĞLAYACAK
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre ise Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyon projesi ve dolgu hacmi bakımından kendi sınıfında dünyanın en büyük barajı olan Ilısu Barajı ve HES, yılda ortalama 4,12 milyar kWh enerji üretecek ve sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yılda 412 milyon dolar katkı sağlayacak. Kamulaştırma, inşaat ve yeniden yerleşim çalışmaları düşünüldüğünde yaklaşık 12,3 milyar TL yatırım maliyetine sahip devasa projenin, 5 yılda ise bu maliyeti karşılayacak potansiyeli bulunuyor.

Haber: ANKARA, (DHA) -

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