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Bakan Pakdemirli: Yurt dışı yatırımlarının Türkiye'de artmasını diliyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 19:39 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırıkkale'de Türkiye, Azerbaycan ve Belarus ortaklığında yapılan traktör fabrikasını ziyaret etti. Pakdemirli, "Bu ve bunun gibi yatırımların, yurt dışı yatırımlarının Türkiye'de artmasını diliyoruz" dedi.  Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Keskin ilçesinde, Türkiye, Azerbaycan ve Belarus ortaklığında yapılan traktör fabrikasında incelemelerde bulundu.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırıkkale'de Türkiye, Azerbaycan ve Belarus ortaklığında yapılan traktör fabrikasını ziyaret etti. Pakdemirli, "Bu ve bunun gibi yatırımların, yurt dışı yatırımlarının Türkiye'de artmasını diliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Keskin ilçesinde, Türkiye, Azerbaycan ve Belarus ortaklığında yapılan traktör fabrikasında incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli'ye Belarus Başbakan Yardımcısı Igor lyashenko, Kırıkkale AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı da eşlik etti. Fabrika ziyaretinde konuşan Pakdemirli, Türkiye ile Belarus arasında önemli ticaret ağının oluştuğunu söyledi. Türkiye ve Belarus'un karşılıklı yatırımlarının olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Bu anlamda karşılıklı yatırımları birlikte izleme, ticaretimizi artırma kararı aldık. Ticaretimiz 2014- 2015 yıllarında bir düşüş trendine girse de 2016 yılından itibaren iki ülkenin liderlerinin yakın yaklaşımları sayesinde arttı. Ticaretin yanında yatırımlar da arttı. Bugün burada Belarus ve Azerbaycan ortaklığı ile yapılan fabrikayı Belarus Başbakan Yardımcısı, Karma Ekonomi Eş Başkanımız ile birlikte ziyaret ettik" diye konuştu.

Buradaki yatırımın, geleceğe yönelik umut verici olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, "İki ülke arasındaki ilişkilerin artması ve ekonomik faaliyetlerin artması konusunda gerekli aksiyonların birlikte almaya karar verdik. Yarın da iki cumhurbaşkanımızın liderliğindeki toplantılarda, ikili görüşmelerde, heyetler arası görüşmelerde birlikte olacağız. Bu faaliyetleri nasıl artırırız, ona bakacağız. Azerbaycan da bizim için dost ülke. Azerbaycan'ın bu işin içerisinde bir parçası olması, bizim için son derece memnuniyet verici. Bu ve bunun gibi yatırımların, yurt dışı yatırımlarının Türkiye'de artmasını diliyoruz. Burada bu yatırım yapılırken her türlü kolaylığı sağladık. Bundan sonra da gerek Belarus gerek Azerbaycan gerek ise diğer yabancı yatırımcılar için her türlü kolaylığı sağlarız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte fabrikada üretilen traktörü inceledi.

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