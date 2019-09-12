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Bakan Pakdemirli'den 12 Eylül mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 13:12 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "12 Eylül'ün ülkemize, milletimize bıraktığı derin izlerini unutmadık. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için demokrasinin gücüne güvendik, milli iradeye inandık"

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 12 Eylül'ün ülke ve millette bıraktığı derin izleri unutmadıklarını belirterek, "Benzer acıların bir daha yaşanmaması için demokrasinin gücüne güvendik, milli iradeye inandık." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Twitter hesabından, 12 Eylül 1980 darbesinin 39'uncu yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Demokrasi ve milli irade" vurgusu yapan Pakdemirli, "12 Eylül'ün ülkemize, milletimize bıraktığı derin izlerini unutmadık. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için demokrasinin gücüne güvendik, milli iradeye inandık." değerlendirmesini paylaştı.

Bakan Pakdemirli, mesajında "Yaşasın #DEMOKRASİ", "yaşasın #MİLLİİRADE" etiketlerine de yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
12 eylül darbesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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