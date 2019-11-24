Bakan Pakdemirli'den annesine "24 Kasım Öğretmenler Günü" ziyareti

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, annesi Emekli Öğretmen Nuran Pakdemirli'yi evinde ziyaret ederek çiçek verdi.

Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir'in Torbalı ilçesindeki Ayrancılar bölgesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen fidan dikim etkinliğinin ardından Karşıyaka ilçesinde yaşayan annesi Nuran Pakdemirli'yi ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, annesi Nuran Pakdemirli'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak elini öptü.

Bakan Pakdemirli, ziyarette yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün hem kendisi hem de annesi için çok özel olduğunu söyledi.

Anne ve baba evlatlarına ne kadar sahip çıkarsa öğretmenlerin de aynı şekilde sahip çıktığını vurgulayan Pakdemirli, "Öğretmenlerimizin fidanlarımızın düzgün şekilde büyümesinde çok büyük katkıları var. Bu yüzden öğretmenlerimizin yaptığı iş kutsal. Ben de mümkün mertebe her öğretmenimle irtibatımı sürdürmeye çalışıyorum. Öğretmenler için herkes kendi evladı gibi. Öğretmenlerin çok geniş bir hafızası var. Biz bazı şeyleri unutuyoruz ama öğretmenler öğrencilerini asla unutmuyor." diye konuştu.