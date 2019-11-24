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Bakan Pakdemirli'den annesine "24 Kasım Öğretmenler Günü" ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 16:41 | Son Güncelleme

Bakan Pakdemirli'den annesine "24 Kasım Öğretmenler Günü" ziyareti

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, annesi Emekli Öğretmen Nuran Pakdemirli'yi evinde ziyaret ederek çiçek verdi.

Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir'in Torbalı ilçesindeki Ayrancılar bölgesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen fidan dikim etkinliğinin ardından Karşıyaka ilçesinde yaşayan annesi Nuran Pakdemirli'yi ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, annesi Nuran Pakdemirli'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak elini öptü.

Bakan Pakdemirli, ziyarette yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün hem kendisi hem de annesi için çok özel olduğunu söyledi.

Anne ve baba evlatlarına ne kadar sahip çıkarsa öğretmenlerin de aynı şekilde sahip çıktığını vurgulayan Pakdemirli, "Öğretmenlerimizin fidanlarımızın düzgün şekilde büyümesinde çok büyük katkıları var. Bu yüzden öğretmenlerimizin yaptığı iş kutsal. Ben de mümkün mertebe her öğretmenimle irtibatımı sürdürmeye çalışıyorum. Öğretmenler için herkes kendi evladı gibi. Öğretmenlerin çok geniş bir hafızası var. Biz bazı şeyleri unutuyoruz ama öğretmenler öğrencilerini asla unutmuyor." diye konuştu.

Bugün eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen fidan dikim törenine katıldıklarını da hatırlatan Pakdemirli, "Bugün Bakanlığımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Çünkü bu anlamlı günde bu anlama bir değer kattığımızı düşünüyorum." dedi.

Nuran Pakdemirli de ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Öğretmenlere saygının, bir ömür sürmesi gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, "Çünkü öğretmenler gerçekten fedakarca çalışıyorlar. Talebelerimizi görünce sanki oğlumu, kızımı görmüş gibi hissediyorum. Oğlumun ziyaretinden dolayı çok iyi hissettim kendimi." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli annesine verdiği çiçekteki notta da "Her daim sağlığına duacı olduğum canım annem. Sen benim dua pınarımsın. Yine sen bugünkü Öğretmenler Günü'müzün nişanelerinden birisin. İyi ki varsın. İyi ki benim annemsin. Seni seviyorum." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Bakan Pakdemirli'nin, bugünkü Sabancı Kültür Merkezi'ndeki Öğretmenler Günü kutlaması ve Olgunlaşma Enstitüsündeki müze açılışı programlarına katılmayacağı bildirildi.

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