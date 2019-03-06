Bakan Pakdemirli’den çiftçiye ödenek müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Bugün Cumhurbaşkanımız Mart ayına ait tarımsal destekleme rakamını 3 milyar 716 milyon lira olarak müjdeledi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Böylelikle Ocak, Şubat ve Mart aylarında toplamı olarak da 8 milyar 777 milyon, eski parayla 9 katrilyon liraya yakın desteği çiftçimize Mart ayı sonu itibariyle ödemiş olacağız” dedi.

Bir dizi ziyaret, temas ve programlara katılmak üzere Çanakkale’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Biga ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısına katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda protokolün selamlama konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Bakan Pakdemirli, 2019 yılı Ocak ve Şubat ayları tarımsal desteklemeyle ilgili verileri geçen aylarda kendisinin açıkladığını söyledi. “Bugün Cumhurbaşkanımız Mart ayına ait tarımsal destekleme rakamını 3 milyar 716 milyon lira olarak müjdeledi” diyen Bakan Pakdemirli, “Hayırlı ve uğurlu olsun. Böylelikle Ocak, Şubat ve Mart aylarında toplamı olarak da 8 milyar 777 milyon, eski parayla 9 katrilyon liraya yakın desteği çiftçimize Mart ayı sonu itibariyle ödemiş olacağız. Şimdi diyebilirsiniz, 500 lira aldım, bin lira aldım, 5 bin lira aldım, yeterli değil ama hakikaten bu hükumet, bu iktidar şartlarını zorlayarak bu destekleri bir an evvel ödemenin gayreti içerisinde. En başta ben olarak, tabi ki aynı zamanda Cumhurbaşkanım. Çünkü sizlerle ilgili, üreticilerle ilgili ne bir sorun, ne bir problem götürsek her zaman bana şunu söylüyor: ‘Üreticimiz bizim başımızın tacı, üreticimize mümkün mertebe ne yapabiliyorsanız, hepsini yapın’ diye beni talimatlandırıyor. Çiftçilerimize bugüne kadar verdiğimiz 120 milyar lira, yani 120 katrilyon lira ödeme yaptık. Bu üst üste toplanan rakamlar. Bugünkü rakamlara çeksek belki 350-400 katrilyon lira. Geçtiğimiz yıl çiftçilerimize Ziraat Bankası aracılığıyla 32 milyar lira da kredi temin ettik. Birçok sektör aslında yapılmayan üreticimize yapılıyor. Ama üreticimiz bunu hak ediyor mu? Tabi ki sonuna kadar hak ediyor." dedi.