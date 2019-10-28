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Bakan Pakdemirli’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2019 21:33 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı ve devletimizin 96.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı ve devletimizin 96. yaşını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Bakan Pakdemirli mesajında, “İstiklal yolunda verdiğimiz şerefli mücadelenin şanlı bir zaferle taçlanışının 96. yılını idrak ettiğimiz bu günde aziz milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunu bir kere daha minnet duygularıyla yad ediyorum. Bizim milletimiz, bütün dünya milletlerine örnek olacak bir millettir. Yokluklar içinde varlık mücadelesi veren, yedi düvele geçit vermeyen, haksızlıklara karşı dimdik duran, mazlumların yanında saf tutup bütün zalimlere meydan okuyan, ‘Dünya beşten büyüktür’ çıkışıyla had bildiren, ‘Türkiye, Türkiye’den büyüktür’ hakikatiyle hudutları aşan ve büyük bir gönül medeniyeti kurmaya muktedir olan yegane millet bizim milletimizdir. Bizim gönül coğrafyamız 780 bin kilometrekareye sığmaz. Bizim tarihimiz 90 yılla sınırlanamaz. Zira bizim milletimiz her dem küllerinden doğan, her tohumunda büyük ve güçlü çınarlar saklayan yüce bir millettir” dedi.
Pakdemirli, mesajını şöyle sürdürdü:
“Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda milletimizin güçlü, çağdaş ve müreffeh bir ülke hakkından hiçbir kayd u şartta vazgeçmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak, aziz milletimizin istikbalini muhafaza ve müdafaa etmek için bugün dünden daha çok çalışacağız. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık uğrunda can veren kahraman şehitlerimize ve gazilerimize Cenab-ı Hakk’tan rahmet diliyor, büyük ve güçlü Türkiye yolunda gece gündüz çalışan herkese şükranlarımı sunuyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı ve devletimizin 96. yaşını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.”

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