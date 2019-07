Bakan Pakdemirli'den Dalaman yangını için 'rüzgar' uyarısı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki gündür söndürülmeye çalışılan orman yangınının 350- 400 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi. Pakdemirli, "Can kaybı yok. Ağaçlar ve yaban hayatı zarar gördü. Öğleden sonra rüzgar şiddetini artırabilir. Yerleşim yerleri, tehdit altında değil" dedi.

Dalaman'ın kırsal Karacaağaç Mahallesi'nde, önceki gün saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp, Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaştı. Alevlerin tehdit ettiği kırsaldaki Taşbaşı ile Kepez mahallelerinde oturanlardan evlerini boşaltmaları istendi. Orman ekipleri; yangına 2'si havadan kontrol için kullanılan, diğerleri su atan 15 helikopter, 520 kişilik personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesi ile müdahale etti. Havanın kararmasıyla ekipler, karadan alevlerle mücadeleyi sürdürdü.

Hızla büyüyen alevlere karşı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin kararıyla 'karşı ateş' taktiği uygulandı. Buna göre de yerleşim birimlerinin yakınında ekipler, rüzgarın da esiş yönüne göre kontrollü yangın çıkardı. Bu sayede alevlerin ilerleyişinin önü kesildi. Villa tipi butik otelin önündeki barakanın zarar gördüğü yangının ilerleyişi, saat 03.00 sıralarında, rüzgarın hızının da azalmasıyla kesildi. Dün günün ilk ışıklarıyla birlikte de helikopterlerin havalanmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın alanının çevresini saran ekipler, söndürme ve soğutma çalışmaları yaptı.

Dün öğleden sonra şiddetli rüzgar nedeniyle yeniden, yer yer alevlenen yangın, akşam saatlerinde ikinci kez kısmen kontrol altına alındı. İki gündür devam eden yangına, bugün havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye tekrar başlandı. Sahanın etrafını iş makineleri ve arazözler ile çevreleyerek, genişlemeyi durduran ekipler, olası parlamaları önlemek için yanan alan içinde devam eden yangına müdahale ediyor.

PAKDEMİRLİ: TÜTMELERİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Muğla'ya dün sabah gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söndürme çalışmalarını bizzat koordine ediyor. Yangın bölgesinden bir an olsun ayrılmayan Bakan Pakdemirli, bu sabah da günün ilk ışıklarıyla helikopterle çalışmaları havadan takip etti. Pakdemirli, incelemenin ardından son durumla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dalaman ve Fethiye yangınıyla ilgili sona doğru geldiklerini belirten Pakdemirli, şunları söyledi:

"Soğutma çalışmaları yapıyoruz. Gece kara çalışmalarına bizzat nezaret ettim. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber de son talimatları verdik. İlk ışıklarla beraber tabi ki tüm helikopterler havalandı. Helikopterlerimizin sayısını 13'ten 19'a çıkarttık. Bugün itibarıyla yukarıda gördüğümüz tablo düne oranla çok daha iyileşmiş bir tablo. Dün 350 hektar alanın etkilendiğini söylemiştim. Kabaca 350- 400 hektar alanın etkilenmiş olabileceğini düşünüyoruz. Yer yer tütmeler var. Hava araçları ile buraları su ile döverek tüm tütmeleri bitirmeye çalışıyoruz. Öğleden sonra rüzgarın şiddetini artırmasını bekliyoruz. Ekiplerimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Yerleşim alanları tehlikede değil. Vatandaşlarımız tatillerine gönül rahatlığıyla devam etsinler. Tatile gelmek isteyenler, gelebilir. Yerleşim yerleriyle ilgili tehdit söz konusu değil."

'DEZENFORMASYONA İTİBAR ETMEYELİM'

Bakan Pakdemirli, yangında can ve mal kaybı olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama tabi ki bizi üzen ağaçlarımızı, bitki örtüsünü kaybetmiş olmamız; bazı teleflerimizin olduğunu varsayıyoruz. Tek üzüntümüz budur. Dezenformasyona itibar etmeyelim. Sosyal medyada ben bunları görüyorum. Tüm Muğlalıları sonbaharda fidan dikmeye davet ediyorum. Personelimiz dinlenerek devam ediyor. Diğer illerden de takviyeler söz konusu. Burada çalışmaların en başından beri destek veren Valimize, DSİ, Karayolları, belediyelerimiz ve jandarmaya teşekkür ediyorum. Göcek'in arka tarafına bakan sırtta tütmeler var. Ancak, yangın şeklinde değil sadece tütme. Bunları soğutulup, söndüğünden emin olmamız lazım. Yöre halkı, ekiplerimiz yoruldukları zaman çay getiriyorlar. Ekiplerimize gerektiğinde yiyecek getiriyorlar. Bu Ege'nin misafirperverliği. Bundan son derece memnun kaldım. Ekiplerimiz de vatandaşlarımızın işbirliğinden dolayı, son sürat yangınlarda daha etkin olmanın gayreti içerisindeler."