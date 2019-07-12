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Bakan Pakdemirli'den Dalaman yangını için rüzgar uyarısı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 16:19 | Son Güncelleme

KONTROL ALTINA ALINDI Muğla'nın Dalaman ilçesinde, 2 gündür söndürülmeye çalışılan orman yangını yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı.

Bakan Pakdemirli'den Dalaman yangını için rüzgar uyarısı (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, 2 gündür söndürülmeye çalışılan orman yangını yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı. Yaklaşık 400 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürerken, yemyeşil alanların siyah örtüyle kaplandığı bölgede ortaya çıkan manzara yüreki burktu. Alevlerin Taşbaşı Mahallesi Mezarlığı'na da girerek zarar verdiği görüldü.
200 hanenin bulunduğu ve 480 kişinin yaşadığı Taşbaşı Mahallesi sakinlerinden Rasik Dikici, "Alevler, yangın başladıktan sonra 2 saatte buraya kadar ulaştı. Hemen evlerimizi terk ettik. Bahçe hortumlarıyla biz de söndürme çalışmalarına destek olduk. Ekiplerin zamanında müdahalesi sonucu evlerimiz kurtuldu. Ancak, zeytinliklerimiz zarar gördü" dedi.

Cavit AKGÜN/DALAMAN (Muğla), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bakan Pakdemirli'den Dalaman yangını için rüzgar uyarısı (2)Bakan Pakdemirli'den Dalaman yangını için rüzgar uyarısı (2)Bakan Pakdemirli'den Dalaman yangını için rüzgar uyarısı (2)Bakan Pakdemirli'den Dalaman yangını için rüzgar uyarısı (2)

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