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Bakan Pakdemirli’den ’Dünya Sulak Alanlar Günü’ mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ’’Sulak alanların korunması, kullanılması ve potansiyellerinin arttırılması hususlarında Bakanlık olarak aziz milletimizle birlikte daha hassas ve özenle çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi.Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ’’Sulak alanların korunması, kullanılması ve potansiyellerinin arttırılması hususlarında Bakanlık olarak aziz milletimizle birlikte daha hassas ve özenle çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Pakdemirli mesajında, ’’1997 yılından beri her yıl 2 Şubat’ta ülkemiz de dahil olmak üzere Ramsar Sözleşmesi’ne üye 170 ülkede kutlanan ’Dünya Sulak Alanlar Günü’nün 2019 yılı teması sulak alanlar ve iklim değişikliği olarak belirlenmiştir. Sulak alanların korunması, kullanılması, potansiyellerinin arttırılması hususlarında Bakanlık olarak aziz milletimizle birlikte daha hassas ve özenle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü”nü kutluyorum" dedi.

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