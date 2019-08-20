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Bakan Pakdemirli’den gece koordinasyon uçuşu sonrası açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 01:17 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesi Tekketepe Yangın Gözetleme Noktasından gecenin ilerleyen saatlerinde helikopter ile gece koordinasyon uçuşu gerçekleştiren Orman ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, teknolojiyi kullanarak termal kameralar ile tespitlerde bulunduklarını, sabahın ilk şıkları ile yangına müdahale ederek, öğleden önce önemli bir rüzgar çıkmazsa yangını kontrol altına almayı ümit ettiklerini ifade etti.Türkiye’de ilk defa yapılan bir gece koordinasyon uçuşuKarabağlar ilçesi yangın bölgesinde gece koordinasyon uçuşu gerçekleştiren Orman ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, yapmış olduğu uçuş sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bakan Pakdemirli’den gece koordinasyon uçuşu sonrası açıklama

İzmir’in Karabağlar ilçesi Tekketepe Yangın Gözetleme Noktasından gecenin ilerleyen saatlerinde helikopter ile gece koordinasyon uçuşu gerçekleştiren Orman ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, teknolojiyi kullanarak termal kameralar ile tespitlerde bulunduklarını, sabahın ilk şıkları ile yangına müdahale ederek, öğleden önce önemli bir rüzgar çıkmazsa yangını kontrol altına almayı ümit ettiklerini ifade etti.
Türkiye’de ilk defa yapılan bir gece koordinasyon uçuşu
Karabağlar ilçesi yangın bölgesinde gece koordinasyon uçuşu gerçekleştiren Orman ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, yapmış olduğu uçuş sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk defa yapılan bir gece koordinasyon uçuşu gerçekleştirdiklerini ve bunun önemine değine değinen Bakan Pakdemirli şunları ifade etti: “Bu yangınla mücadele uçuşu değil. Bu yangın ile mücadele uçuşu değil sadece yangını koordine etmek amaçlıdır. Teknolojiyi kullanarak termal kameraları kullanarak termal kameralarında uzaklık ölçme ve koordinat bulma özelliklerini de kullanarak özellikle de gece boyunca hava araçlarını kullanamamamızın dezavantajlarını giderecek şekilde koordinatları bularak problemleri bularak onları da yer ekiplerimizle incelemek üzere yeni uçuştan indik. Şimdi yer ekiplerimiz termal kameraların çekmiş oldukları görüntülerini işliyor. Onlar da iş emirleri olarak sahaya dağıtmaya başladılar. Geceyi biraz daha verimli geçirmiş olduk.”
Ateşin önemli bir kısmının ferinin söndüğünü izlemekteyiz
Açıklamalarına devam eden Pakdemirli, “Genel itibari ile kuzeybatı istikametinde yangının izlerinin hala taze olduğunu görüyoruz 500 hektarlık alanın önemli bir kısmının karanlık içinde olduğunu görüyoruz. Ateşin önemli bir kısmının ferinin söndüğünü izlemekteyiz. Güneydoğu’dan başlamak üzere Kuzeydoğu ’ya kadar da uzun bir hat ve uzun bir çizgi içerisinde yer yer devam eden yer yer güçlü olan ama çoğunlukla da zayıf olan ateş hattını görüyoruz. Bu taraf bizim için hassas çünkü yerleşim yerlerine yakın alanlarda burada. Birçok mahallemiz birçok köyümüzde burada ama buranında etrafı hem dozerlerle hem iş makineleri ile hem de arazözler ile çevrilmiş durumda. Buradan ileriye şu ana kadar herhangi bir şekilde geçit verilmemiş durumda. Genel itibari ile bu gece uçuşundan sonra daha kötü bir tablo beklerken daha iyi tablo gördük. Bu vermiş olduğumuz iş emirleri ile birlikte sabaha kadar biraz daha mesafe almayı umut ediyorum.”
Öğleden önce kontrol altına almayı ümit ediyoruz
Basın mensuplarının yangının kontrol aşamasına alınma durumuna gelindi mi sorusunu yanıtlayan Pakdemirli, “Meteorolojik şartlar itibari ile biraz daha rüzgarın durulduğu bir saate geldik. Sabah saatleri ile beraber tabii hava araçlarını ilk ışıklarla beraber kaldırmış olacağız. Yine sabah saatlerinde alacak karanlıktan bir miktar opsiyon kullanarak hava araçlarımızı kaldırarak problemli noktalara müdahale etmiş olacağız. Öğleden önce önemli bir rüzgar çıkmazsa kontrol altına almayı ümit ediyoruz”

Yangının yerleşim yerlerine yakınlaşması ile ilgili de açıklama yapan Bakan Pakdemirli, şuan için negatif anlamda ilerleme yok. Yerleşim alanları ile ilgili önemli bir tehdidin kalmadığını ifade etti.

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