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Bakan Pakdemirli'den Havva anneye çiçek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çocuklarını geçmişte balıkçılık yaparak okutan Rizeli Havva Latifoğlu'na "Anneler Günü" dolayısıyla çiçek gönderdi

RİZE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çocuklarını geçmişte balıkçılık yaparak okutan Rizeli Havva Latifoğlu'na "Anneler Günü"nde çiçek gönderdi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde oturan 53 yaşındaki Latifoğlu, yaklaşık 30 yıl boyunca "Gurbet 53" adlı teknesiyle balıkçılık yaparak 4 çocuğunu büyütüp okuttu.

Rahatsızlığı nedeniyle ellerini kullanamayan eşi Mustafa ile yaşamını sürdüren Havva Latifoğlu, yaklaşık bir yıl önce teknesini ve kayıkhanesini sattı.

Bir yıldır bahçe işleriyle uğraşan Latifoğlu, balıkçılıkla uğraşan akrabalarına da zaman zaman ağ onarımı gibi işlerde yardım ediyor.

Fedakar annenin yaşam hikayesini öğrenen Bakan Pakdemirli, Rize İl Tarım ve Orman Müdürü Şafak Bulut aracılığıyla "Anneler Günü" dolayısıyla Latifoğlu'na çiçek gönderdi.

Bulut, çiçeği teslim ettiği Latifoğlu'na, Pakdemirli'nin tebrik ve selamlarını iletti.

Havva Latifoğlu, çok mutlu olduğunu belirterek, herkese teşekkür etti.

Eşiyle halen eğitimi süren son çocukları için çabaladıklarını vurgulayan Latifoğlu, "Gece gündüz demeden çok çabaladık. Eşim de çok mücadele etti. Ellerini kullanamamasına rağmen yardım etti. Eşim de çok değerli bir baba. Çocuklarımız da bize çok yardımcı oldu. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

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Rize Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli

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