HABER

Bakan Pakdemirli'den İzmir'de ziyaretler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 13:28 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Demokrasi Üniversitesi ile Ege İhracatçı Birliklerine ziyarette bulundu

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Demokrasi Üniversitesi ile Ege İhracatçı Birliklerini (EİB) ziyaret etti.

Kentte temaslarda bulunan Pakdemirli, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ile makamında görüştü. Pakdemirli'nin ziyareti basına kapalı gerçekleşti.

Daha sonra EİB'e geçen Pakdemirli, burada Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda, 1 Eylül'de ihracatına başlanacak çekirdeksiz kuru üzümde katma değerin artırılmasına yönelik çalışmaların konuşulduğu öğrenildi.

Pakdemirli'nin ziyaretlerinde, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da hazır bulundu.

PARTNER Whatsapp kullanıcılarına müjde! Öyle bir özellik geliyor ki... Whatsapp kullanıcılarına müjde! Öyle bir özellik geliyor ki...
AKTOB Başkanı Yağcı: “Turistler Antalya’da 70,2 milyon geceleme yaptı”AKTOB Başkanı Yağcı: “Turistler Antalya’da 70,2 milyon geceleme yaptı”
Yusufeli Barajı’nda gövde yüksekliği 115 metreye ulaştıYusufeli Barajı’nda gövde yüksekliği 115 metreye ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
EİB ihracat Kuru meyve üzüm ziyaret

En Çok Okunan Haberler

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Doları düşüren 10 neden

Doları düşüren 10 neden

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de Işılay Saygın için tören

İzmir'de Işılay Saygın için tören

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Son dakika: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4'ü polis 6 yaralı

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı!

Aranan terörist listelerinden 175 milyon TL eksildi

175 milyon TL eksildi

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.