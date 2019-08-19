HABER

Bakan Pakdemirli’den İzmir’deki yangınlar hakkında açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 06:01 | Son Güncelleme

İzmir’in 4 ayrı noktasında çıkan yangınlar ile mücadele edildiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bine yakın personel ile birlikte olumsuz hava koşullarına rağmen yangınları söndürme çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.İzmir’de Pazar günü henüz belirlenemeyen sebepler ile çeşitli ilçelerde çıkan orman yangıları gecenin ilerleyen saatlerine rağmen, hava koşullarının da olumsuz olmasıyla birlikte yer yer kontrol altına alınamadı.

Bakan Pakdemirli’den İzmir’deki yangınlar hakkında açıklama

İzmir’in 4 ayrı noktasında çıkan yangınlar ile mücadele edildiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bine yakın personel ile birlikte olumsuz hava koşullarına rağmen yangınları söndürme çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

İzmir’de Pazar günü henüz belirlenemeyen sebepler ile çeşitli ilçelerde çıkan orman yangıları gecenin ilerleyen saatlerine rağmen, hava koşullarının da olumsuz olmasıyla birlikte yer yer kontrol altına alınamadı. Gece saatlerinde İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve beraberindeki heyet ile birlikte Karabağlar ilçesi Efemçukuru mevkisine gelerek basın açıklaması yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Öğlen saatlerinde Karabağlar mevkiinde başlamış olan ve yer yer devam eden Efemçukuru mevkiindeyiz. Rüzgarın çok hızlı seviyede ilerlemesi sebebiyle yangın beklediğimizden çok daha hızlı yayıldı. Tabii yangını kontrol altına alma çalışmaları son hızıyla devam etmektedir” dedi.

Aktif 4 yangın ile mücadele ediyoruz

Bildiğiniz üzere şuan aktif 4 tane yangın ile mücadele ediyoruz diyen Pakdemirli, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Urla’daki yangın neredeyse sönmek üzere. Bu sevindirici olan haberdir. Onun dışında Bodrum’daki yangın da iyiye doğru seyretmeye başladı. Milas’da da kanyonun içi yanmakla birlikte etrafının çevrildiğini söylemiştim. Mumcular’daki yangında da çevrilemeyen sadece bir kuzeybatı ucu kaldı. Onunla beraber inşallah sabah saatlerine varmadan tamamen Mumcular’daki yangını da kontrol altına alırız diye hedefliyoruz. En erken saatlerde de helikopterlerimizin pervanesini çevirerek hava araçlarımızı devreye alacağız. Diğer yangınlarında iyeye doğru seyretmesi ile birlikte sabahın erken saatleri ile beraber hızlı bir şekilde yangında önemli noktaları tabiri caizse döverek yangını bitirme hedefimiz var. Şuan için en büyük önceliğimiz can kaybı olmaması. Kuyucak ve Eski Orhanlı Köylerinde gerekli tedbirleri almıştık. Eski Orhanlı Köyü’nde sadece 4 tane kısmi hasar görüldü. Şuanda Çatalca ve Yeni Köyleri ile alakalı tedbirlerimizi aldık. İcap ettiği takdirde buralarda da tahliyelere başlayacağız. Şimdilik bu köylerle ilgili önemli bir problem gözükmüyor. Karadan müdahalelerimi sürüyor. Son sürat ile arkadaşlarımız içinde bulunduğumuz zor ortama rağmen tüm müdahalelerimizi devam ettiriyorlar.”

100 hektardan daha fazla alanın yanmış olabileğini belirten Pakdemirli, önceliğimiz burada şuanda ne kadar alanın yandığından daha çok yangını kontrol altına almak ve can ve mal kayıplarını engellemektir diyerek sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Mümkün olduğunca hem bitki örtümüzü hem de yabani hayvanlarımızı korumaya çalışmak olacak. Yangının çıkış sebebi ile ilgili henüz bize intikal etmiş bir şey yok kolluk kuvvetlerimiz gerekli araştırmayı yapıyor. Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip ediyor. Gün içerisinde kendileri ile 2-3 defa görüştük. Sürekli olarak bizden bilgi alıyor. Vatandaşın zararı ile ilgili yangın söndürüldükten sonra yapılacak olan hasar tespit neticesinde valiliğimiz nezdinde yapılacak yazışmalar ile gerekli ödemeler yapılacaktır. Şuanda ki yangınlara Sadece Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 950 personelimiz ile müdahale ediliyoruz. Diğer kamu kurumlarından gelen personel ile birlikte binin üzerinde personel ile müdahale ediyoruz.”

PARTNERÜnlü oyuncu polis kontrolüne takıldıÜnlü oyuncu polis kontrolüne takıldı
Kapadokya’da 90 turist zehirlendiKapadokya’da 90 turist zehirlendi
Nevşehir’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 52 turist hastaneye kaldırıldıNevşehir’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 52 turist hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur zam teklifinde gece yarısı flaş gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı flaş gelişme!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

İzmir'den art arda kötü haberler! Köy boşaltıldı

İzmir'den art arda kötü haberler! Köy boşaltıldı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.