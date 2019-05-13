Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugünün dünyasında tarımsal üretimi artırmak için en etkili çözümün teknolojinin kullanımı olduğunu belirterek, "Sanayi 4.0 ve akıllı tarım gibi bilişim teknolojilerinin tarımda girdi optimizasyonu sağlayan karar destek sistemlerinde kullanılması, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımında önemli bir rol oynayacak." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pakdemirli, Japonya'nın Niigata kentinde düzenlenen ve ana teması "Sürdürülebilir Tarımsal Gıda Sektörüne Doğru Ortaya Çıkan Sorunlar ve İyi Uygulamalar" olan G20 Tarım Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinin tarım bakanlarının ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda, katılımcılar 3 gruba ayrılarak küresel düzeyde tarımı istişare etti.

"Yenilikçi İnsan Kaynaklarını ve Yeni Teknolojileri Teşvik Etme" konusunun alt tema olarak işlendiği birinci oturuma katılan Bakan Pakdemirli, hayati öneme sahip tarımın, dünyanın üzerinde en çok durduğu konulardan biri olduğuna işaret ederek, tarım teknolojilerinin sürdürülebilir kalkınma ve gıda güvenliği için öneminin gün geçtikçe arttığını bildirdi.