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Bakan Pakdemirli'den kadın girişimciye destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 20:07 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir, AA'nın 'Kadın girişimci tarlada elektrik üretiyor' başlıklı haberine konu olan girişimci Aysel Bakır'ı sosyal medya hesabından tebrik etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, güneş enerjisi santraliyle 2 bin nüfuslu ilçesinin günlük elektrik ihtiyacını karşılayan girişimci Aysel Bakır'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.

Anadolu Ajansının (AA) Bakır'ın girişimciliğini konu alan "Kadın girişimci tarlada elektrik üretiyor" başlıklı haberinin basında yer alması üzerine Bakan Pakdemirli, girişimci kadını tebrik etmek için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Pakdemirli paylaşımında şu ifadeler yer verdi:

"Aysel kardeşim cesaretle azmetti, başardı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı 700 bin TL hibe desteği ile Şenpazar ilçemize 1,6 milyon TL'lik yenilenebilir enerji yatırımı yaptı. Üreten, azmeden, katma değer oluşturan bütün girişimcilerimizin yanındayız."

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Anahtar Kelimeler:
Aysel Bakır KASTAMONU Şenpazar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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