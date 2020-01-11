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  4. Bakan Pakdemirli'den KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'ndaki soruna ilişkin açıklama:

Bakan Pakdemirli'den KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'ndaki soruna ilişkin açıklama:

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 13:45 | Son Güncelleme

"Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma olduğu gözlemlendi" - "Bir aya kadar bu işin çözülmesi talimatını verdim, Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi yok"

MERSİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'nda kırılma değil yerinden çıkma olduğunu belirterek, "Bir aya kadar bu işin çözülmesi talimatını verdim, Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi yok." dedi.

Pakdemirli, Atatürk Kültür Merkezi'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

Türkiye ile Kıbrıs arasındaki KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'nda yaşanan sorunla ilgili Anamur ilçesinde helikopterle inceleme yaptıklarını söyledi.

"Bu isale hattıyla ilgili çarşamba akşamı gece geç saatlerde bir olay vuku buldu." ifadesini kullanan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu isale hattı çok uzun. Dünya mühendislik tarihinde en önemli başarılardan biri olarak kabul edilen bir isale hattı. Kıbrıs'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar neticesinde hatta bir kopukluk olduğu gözlemlendi."

Pakdemirli, "Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma olduğu gözlemlendi. Tabii ki salı akşamı itibarıyla da tam anlamıyla bir rapor elimize ulaşmış olacak. İstanbul'dan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir sörvey gemisi yola çıkmış durumda. Gemiyle beraber yarın akşam itibarıyla ilgili çalışmalar başlayacak. Salı akşamı itibarıyla da nihai neticeyi almış olacağız. Nihai neticeyle beraber de bu işin ne kadar sürebileceği hakkında bir fikre sahip olacağız. Bir aya kadar bu işin çözülmesi talimatını verdim, Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi yok." diye konuştu.

KKTC'de 8-10 aylık su stoğu bulunduğunu dile getiren Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki hızlı bir şekilde bu meseleyi de mutlaka çözüme kavuşturuyor olmamız lazım. Bu çıkmanın veya boşalmanın olduğu yerde isale hattının içine deniz suyunun girmesi nedeniyle de tamir edildikten sonra yaklaşık 15 günlük suyu boşa bırakmak durumunda kalacağız ki tuzlu suyu tamamen boru hattının içinden boşaltalım. Görüntü şu an bir çıkmanın olduğu yönünde. Kolay tamir edebileceğiz gibi gözüküyor ama dediğimiz gibi salı akşamı nihai neticeyi almış olacağız."

- "Henüz nedeni belli değil"

Pakdemirli, bir gazetecinin arızanın nedenini sorması üzerine de şunları kaydetti:

"Henüz nedeni belli değil ama bir çıkma olduğu gözleniyor. Bildiğiniz üzere bu iş aynı köprü teknolojisi gibi. Çünkü bizim bu yapmış olduğumuz şey deniz tabanından yürüyen borular değil. Denizin belli seviyesinde, yüzeyin yaklaşık 250 metre altında borular geçiyor. Böylelikle yüzeyin yaklaşık 250 metre altındaki borular şamandıralar vasıtasıyla askıda tutuluyor ve yere de ağırlıklar vasıtasıyla sabitleniyor. Bu şamandıralardan birinin daha yüzdüğünü görüyoruz. Muhtemelen bunlardan bir tanesinin yerinden çıkmış olma ihtimali var. Hat olması gerektiği yönde değil."

Bakan Pakdemirli konunun üzerinde durduklarını, en yakın zamanda çözüme kavuşturacaklarını vurguladı.

Açıklaması sırasında Pakdemirli'ye, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve milletvekilleri eşlik etti.

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