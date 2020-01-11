Bakan Pakdemirli'den KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'ndaki soruna ilişkin açıklama:

MERSİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'nda kırılma değil yerinden çıkma olduğunu belirterek, "Bir aya kadar bu işin çözülmesi talimatını verdim, Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi yok." dedi.

Pakdemirli, Atatürk Kültür Merkezi'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

Türkiye ile Kıbrıs arasındaki KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'nda yaşanan sorunla ilgili Anamur ilçesinde helikopterle inceleme yaptıklarını söyledi.

"Bu isale hattıyla ilgili çarşamba akşamı gece geç saatlerde bir olay vuku buldu." ifadesini kullanan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu isale hattı çok uzun. Dünya mühendislik tarihinde en önemli başarılardan biri olarak kabul edilen bir isale hattı. Kıbrıs'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar neticesinde hatta bir kopukluk olduğu gözlemlendi."

Pakdemirli, "Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma olduğu gözlemlendi. Tabii ki salı akşamı itibarıyla da tam anlamıyla bir rapor elimize ulaşmış olacak. İstanbul'dan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir sörvey gemisi yola çıkmış durumda. Gemiyle beraber yarın akşam itibarıyla ilgili çalışmalar başlayacak. Salı akşamı itibarıyla da nihai neticeyi almış olacağız. Nihai neticeyle beraber de bu işin ne kadar sürebileceği hakkında bir fikre sahip olacağız. Bir aya kadar bu işin çözülmesi talimatını verdim, Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi yok." diye konuştu.