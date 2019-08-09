Bakan Pakdemirli'den kurban kesimi uyarısı

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşların kurbanını, komisyonların belirlediği alanlarda veteriner eşliğinde kestirmesini istedi.

Bakan Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanlığının Balçova'daki bir otelde düzenlenen bayramlaşma törenindeki konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.

Eşi Ahu Pakdemirli ile AK Parti ailesinin bayramını kutlamaya geldiklerini kaydeden Pakdemirli, "Eşime İzmir'e geleceğimi söylediğimde, eve gelip gelmeyeceğimi sordu. Eve gelmeyeceğimi öğrendiğinde, 'Nereye gidiyorsun?' dedi. Dedim ki, 'Aileme gidiyorum.' Seninle 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 evladım var ama sen de geleceksin, asıl ailemizle bayramlaşacağız.' dedim." diye konuştu.

- "Davanın sürmesi lazım"

İstanbul-İzmir Otoyolu açılış töreninde çok duygulandığını dile getiren Bekir Pakdemirli, dünyanın en büyük projelerine imza attıklarını, hizmetlerinin yıllar boyu konuşulacağını ifade etti.

Bakan Pakdemirli, İzmir'de AK Partili adayların kazandığı 4 belediyenin çalışmalarıyla örnek olması gerektiğini de vurgulayarak, "AK Parti belediyeciliğini yaymanın yolu örnek çalışmalardır. Biz her zaman bu belediyelerin arkasındayız. Bundan sonraki 4 yılda teşkilatımız arı gibi çalışacak, hükümet iyileştirme gereken konularda çalışacak. Tekrar ak sevdayı ve davayı devam ettireceğiz. Bu davanın sürmesi lazım." şeklinde konuştu.