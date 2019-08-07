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Bakan Pakdemirli'den kurban pazarında inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 17:03 | Son Güncelleme

ANKARA'da, kurban pazarında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'hayvanbilgi.tarim.gov.tr' internet sitesinden kurbanlıkların kulak küpesi numarası girilerek, tüm bilgilerine ulaşılabileceğini söyledi.

Bakan Pakdemirli'den kurban pazarında inceleme

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, kurban pazarında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'hayvanbilgi.tarim.gov.tr' internet sitesinden kurbanlıkların kulak küpesi numarası girilerek, tüm bilgilerine ulaşılabileceğini söyledi.
Bakan Pakdemirli, Keçiören Hayvan Pazarı'nda denetimlerde bulunup, besicilerle bir süre sohbet etti. Pakdemirli, bakanlık olarak hayvan sevkiyatlarıyla ilgili tüm kontrolleri ve gerekli işlemleri yaptıklarını, hayvan pazarlarında gerekli koşulların sağlandığını, gönül rahatlığıyla kurbanlıkların alınabileceğini söyledi.
Hayvan pazarlarında her türlü tedbirin alındığını belirten Bakan Pakdemirli, "Vatandaşlar 'hayvanbilgi.tarim.gov.tr' adresinden hayvanların kulak küpe numarasına girip bu hayvanın annesi, babası, şeceresi, geçirdiği hastalıklar eğer varsa ne zaman ve hangi hastalıklara karşı aşılanmış bunları görmek ve takip etmek mümkün. Bunu mutlaka tavsiye ediyorum. Ayrıca herkesin akıllı cep telefonu var. Orada da 'HaySag' diye bir uygulamamız var. Hayvan sağlığının kısaltılmışı. Bu uygulama ile kulak küpe numarasını okutarak o hayvanın bilgilerine ulaşabilirler. Ayrıca bakanlığımızın basmış olduğu bir kurban rehberi de var. Her ilimizde kurban komisyonları var. Vatandaşlarımızın gereksiz yere cezai durumlara maruz kalmaması için komisyonlarca belirlenmiş mezbahalarda hayvanları kesmeliler" dedi.
Bakan Pakdemirli, açıklamasının ardından girdiği kurban çadırında yapılan pazarlığa da dahil oldu. Pakdemirli, besiciyle pazarlık yaparak, kurbanlığın 12 bin 500 liraya satılmasını sağladı. Pakdemirli, daha sonra satılan kurbanlığın bilgilerine cep telefonundan nasıl bakıldığını alıcıya gösterdi.

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Bakan Pakdemirli'den kurban pazarında incelemeBakan Pakdemirli'den kurban pazarında incelemeBakan Pakdemirli'den kurban pazarında incelemeBakan Pakdemirli'den kurban pazarında inceleme

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