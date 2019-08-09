Bakan Pakdemirli’den ’kurban’ uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlara uyarıda bulunarak, “Kurbanlarımızı Kurban Komisyonlarınca belirlenen yerlerde hijyen ve çevre kirliliğine mahal vermeden keselim. Ayrıca ormanlarımızın yangınlara karşı çok daha hassas olduğu bu dönemde yangınlara karşı dikkatli olmaya özen gösterelim” diye konuştu.

Tüm vatandaşların kurbanlarını komisyonlar tarafından belirlenen yerlerde kesmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, “Bu kesim yerlerinde Kurban Bayramı süresince görevlendirdiğimiz veteriner hekimlerimiz, dini vecibelerini yerine getiren vatandaşlarımıza hem teknik hem de hijyen ve hayvan sağlığı hususlarında yardımcı olacaklar. Vatandaşlarımız da bu yerler dışında kurbanlarını keserek hijyen ve çevre kirliliğine mahal vermemeliler” ifadelerini kullandı.

Hayvanlara eziyet yasak

Kurban keserken hayvanlara eziyet edilmemesi gerektiğini de vurgulayan Pakdemirli “Hayvanları uygunsuz şekillerde yakalayarak, uygun olmayan gereç ve şartlarda kesim yaparak insani ve dini bakımdan uygun olmayan hallerle, hayvanların gereksiz yere acı çekmelerine sebep olmayalım” açıklamasını yaptı.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda; ‘Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel şartlar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır’ hükmünün bulunduğuna işaret eden Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

“Hükme aykırı hareket edenlere hayvan başına bin 552 TL idari para cezası uygulanacak. Bununla birlikte, yayınlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere de 5199 sayılı kanunun gereği olarak hayvan başına 3 bin 897 TL idari para cezası uygulanacak. 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ çerçevesinde Bölge Müdürlükleri ve İl Şube Müdürlüklerine tedbirlerin alınması için talimatlar verildi.”