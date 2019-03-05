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Bakan Pakdemirli'den MHP il teşkilatına ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 20:48 | Son Güncelleme

MHP Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhur İttifakı'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı

GAZİANTEP (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP Gaziantep İl Başkanlığına ziyarette bulunarak, Cumhur İttifakı'nın çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Pakdemirli, kentteki programları kapsamında ziyaret ettiği MHP Gaziantep İl Başkanlığında İl Başkanı Muzaffer Çelik ve partililer tarafından karşılandı.

Cumhur İttifakı'nın çalışmaları hakkında bilgi alan Pakdemirli, AK Parti ve MHP il teşkilatlarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Pakdemirli'ye ziyaretinde AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Müslüm Yüksel ve Ahmet Uzer de eşlik etti.

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Gaziantep MHP Gaziantep İl başkanlığı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ziyaret

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