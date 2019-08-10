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Bakan Pakdemirli’den mısır fiyatları ile ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2019 00:23 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir İl Teşkilatı’nın Balçova’daki bir otelde düzenlediği bayramlaşma törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mısırla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum.

AK Parti İzmir İl Teşkilatı’nın Balçova’daki bir otelde düzenlediği bayramlaşma törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mısırla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. 950 TL olan mısırı bu sene yüzde 21 artışla bin 150 TL olarak belirledik. Kabaca hesaplarsak çiftçimizin eline 1210 TL para geçecek. Çiftçimizin maliyetini düşündüğümüzde yüzde 48 oranında kar sağlanmış olacak” dedi.

AK Parti İzmir İl Teşkilatı’nın bayramlaşma töreni, Balçova’daki bir otelde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eşi Ahu Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, AK Partili milletvekilleri ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleştirildi.

“Önümüzdeki 5 yılın planını ve 25 yılına damga vuracak bir plan hazırlayacağız”
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Bakan Pakdemirli, mısır üreticisine verilecek destekten bahsederek, “Çiftçinin en önemli problemi nedir? Mazot. Elektrikli traktör için bir örnek yaptırdık. Bunu seri üretimle gerçekleştirdiğimizde dünyada öncü olacağımız bir konu daha var. Ülkemize en iyi şekilde hizmet etmenin yollarını bulacağız. Mısırla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. 950 TL olan mısırı bu sene yüzde 21 artışla bin 150 TL olarak belirledik. Kabaca hesaplarsak çiftçimizin eline 1210 TL para geçecek. Çiftçimizin maliyetini düşündüğümüzde yüzde 48 oranında kar sağlanmış olacak. Tarım şuramız var. En yakın zamanda tarım şuramızı topluyoruz. Ekim ayında toplamış olacağız. 15 yıldır toplanmayan şurayı topluyoruz. Önümüzdeki 5 yılın planını ve 25 yılına damga vuracak bir plan hazırlayacağız" diye konuştu.

“Sokak aralarında kurban kesmeyin”
Kurban Bayramı için çeşitli uyarılarda da bulunan Bakan Pakdemirli, her türlü tedbiri aldıklarını, vatandaşların da sokak aralarında kurban kesmemesi gerektiğini, belirlenen kesim noktalarında veterinerlerin gözetiminde kurban kesimlerinin yapılmasının uygun olacağını vurgulayarak vatandaşların kurbanlıkları hakkında detaylı bilgiyi kulak küpe numarası sayesinde öğrenebileceğini belirtti.

“İzmir artık eski İzmir olmayacak”
Geçtiğimiz pazar günü açılışı yapılan İzmir-İstanbul Otoyolu’nu hatırlatarak konuşmasına devam eden Pakdemirli, "İzmir’de geçen hafta yol açılışı yaptık. İzmir artık eski İzmir olmayacak. İzmir’in önündeki engeller kalktı. En büyük otoyolunun açılışını yaptık. Dünyanın en büyük projelerine hep AK Parti imza atıyor. İzmir-Çeşme otoyolu rahmetli Turgut Özal ve rahmetli babamın eseridir. Pek çok insanın dua ettiğini görüyorum. Bu İzmir-İstanbul otoyolu için de insanlar dua edecek. Seçimlerde almış olduğumuz başarıdan, yüzde 39’luk teveccühten dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Birçok belediyeyi 300-500’lük farklarla kaybettik”
İzmir’de AK Partili belediye sayısının az olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Belki belediye sayımız az ama çoğu belediyede 300-500’lük farklarla kaybettik. Aynı İstanbul seçimlerinde olduğu gibi bir oyun bile önemi var. 4 belediyemizin örnek bir anlayışla çalışması lazım. İzmir’deki 30 belediyeyi almanın yolu bu 4 belediye. Biz Bakanlık olarak 4 belediyemizin arkasındayız, destek olmaya gayret ediyoruz. Teşkilat arı gibi çalışacak, hükümet çalışması gereken konularda çalışacak. Bu ak sevdayı devam ettireceğiz. Tüm Türkiye’yi dolaştım. İzmir teşkilatı tüm Türkiye teşkilatı arasında örnektir. Sizlere teşekkür etmek istiyorum. İnşallah İzmir gibi teşkilatlarımız sayesinde bu dava 2023’e de, 2053’e de, 2071’e de gider" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli’nin konuşması zaman zaman "Teşkilatın bakanı İzmir’in evladı" sloganları ile bölündü.

“Avucunuzu yalayacaksınız”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, programda konuşma yaptı. AK Parti kadrolarının 2001’de nasıl heyecanlıysa 2019’da da aynı heyecan içerisinde olduğunu aktaran Dağ, şunları söyledi:
"Birileri bir şeyi adet haline getirdi. Her seçimde biz biraz oy kaybı yaşasak, birkaç belediye kaybetsek hemen bir şeye atıfta bulunuyorlar. 2009’da elimizde olan bazı belediyeleri kaybettiğimizde hemen bir tabela gösterdiler. Haziran seçimlerinde de yaptılar. Bunu şimdi de, 23 Haziran seçimlerinden sonra o tabelayı gösterenler oldu. Biraz sendeleme yaşasak buna atıfta bulundular. Bu ülkeye çok önemli hizmetler yaptık. ’AK Parti ANAP gibi oldu, olacak’ dediler. 18 yıl sonra yine iktidarız, 18 yıl sonra yine iktidar olacağız. Avucunuzu yalayacaksınız. İçimizden birine parti kurdursanız da beklediğiniz, umduğunuz hiçbir şey olmayacak. İşte İzmir teşkilatı tüm kademeleriyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasındadır ve arkasında durmaya devam edecektir. Bu salonda bundan şüphesi olan var mı? Biz inandık. İzmir teşkilatı nasıl böyle canlı ise 81 ilde de aynı coşku var."

“Kimse ağaçla, yeşille bizi sınava tabi tutamaz”
Konuşmasına devam eden Dağ, "Tam yukarıya giderken birileri yine operasyon içine girdiler. AK Parti iktidarları 4,5 milyar ağaç dikti, yeşillendirdi Türkiye’yi. Şu anda orman yangınları yaşıyoruz. Orman teşkilatımız canla başla mücadele ediyor. Terör örgütü bunların bazılarını sahipleniyor. Buna karşı açıklama yapmayanlar böyle bir durumda neresinden bakarsanız bakın iyi niyetli olmayan, çözüm odaklı olmayan şeyler yapıyor. Bu iktidarın zarar görmesini isteyen bir takım girişimleri önce de gördük bugün de görüyoruz. Bu oyunu görüyoruz, Allah’ın izniyle bozacağız. Kimse ağaçla, yeşille bizi sınava tabi tutamaz" diyerek sözlerini tamamladı.

Binali Yıldırım: “İzmir’de her şey çok çok güzel olacak”
Konuşmaların ardından AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, cep telefonu ile yapılan canlı yayınla programa katılanların bayramını kutladı. İzmir’de her şeyin çok ama çok daha güzel olacağını söyleyen Yıldırım, "Bildiğiniz gibi ayın 4’ünde tarihi bir projeyi İzmir-İstanbul Otoyolu’nu açtık. Bu dünyanın en büyük projesi. İzmir’den gelirken bu yolu kullandım. Bir hayal daha gerçeğe dönüştü. Yolları böldük gönülleri birleştirdik" dedi.
Program, AK Parti’nin kuruluşunun 18’inci yılı nedeniyle hazırlanan pasta kesimi ile son buldu.

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