Bakan Pakdemirli'den mısır üreticilerine müjde

ELAZIĞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "TMO olarak geçen yıl 760 liraya aldığımız mısırı yarından itibaren 950 liraya almış olacağız. Üreticilerimize hayırlı olsun." dedi.

Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce bu yıl merkeze bağlı Hoş köyünde gerçekleştirilen "3. Geleneksel Üzüm Festivali" nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 5 yılda "Yargı darbesi", "Gezi Olayları" "Darbe girişimi" ve "Ekonomik darbe" ile bir şekilde istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

İstikrarsızlaştırma girişimlerine karşılık milletçe sağlam bir duruş sergilediklerini ifade eden Pakdemirli, bu girişimlerden en çok tarım sektörünün etkilendiğini belirtti.

Artan fiyatlara karşı aldıkları tedbirlere değinen Pakdemirli, "Tarım ve Kredi Kooperatifleriyle görüşüp gübrede yüzde 15 indirim, yemde de yüzde 10 indirim sağladık. Türkiye'nin kendi kendine yeterliliğinin devamını sağlamaya yönelik de buğday ve arpada da 5 kuruş olan destek primini 10 kuruşa çıkardık. Karkas etin kesim fiyatlarında ithal menşeili olanları 26 liradan 28 liraya, yerli olanı da pozitif ayrımcılık olarak desteklediğimiz için 28 liradan 29 liraya çıkardık." diye konuştu.