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Bakan Pakdemirli'den öğrencilerin fidan kampanyasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 16:06 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kastamonu'da kafe işleten iki üniversite öğrencisinin başlattığı "8 kahve içene 1 fidan" kampanyasına fidan göndererek destek verdi

Kastamonu'da üniversite öğrencilerinin açtıkları kafede başlattıkları "8 kahve içene 1 fidan" kampanyasına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli destekte bulundu.

Kastamonu Üniversitesinde okuyan Burak Kılıç ve Burak Sayar, açtıkları kafede "8 kahve içene 1 fidan" kampanyası başlattı. Kampanyayı öğrenen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Bölge Müdürlüğüne öğrencilere fidan gönderilmesi talimatında bulundu.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakan Pakdemirli'nin talimatı üzerine kafeye gelerek 100 fidanı teslim ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin güzel bir kampanya başlattığını dile getiren Sönmezoğlu, şunları belirtti:

"Kastamonu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi arkadaşlarımız düzenlediği kampanyada 8 adet kahve içene 1 adet fidan armağan ediyor. Bu güzel ve sosyal içerikli davranışı Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli öğrenince hemen bizleri arayarak, bu sorumlu ve duyarlı davranışı takdir etmemizi ve destek vermemizi emrettiler. Orman Genel Müdürlüğü ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü olarak bu sorumlu davranış içinde olan, çevre duyarlılığı mesajlarını taşıyan olumlu davranışlar nedeniyle şimdilik 100 adet fidan armağan ettik. Bu fidanlar tüketildiği zaman kendilerine fidan desteğinde bulunmaya devam edeceğiz."

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde 11 milyon fidan dikilerek rekor denemesi yapılacağını vurgulayan Sönmezoğlu, "Arkadaşlarımızı ve müşterilerini 11 Kasım'da saat 11.00'de Tarım ve Orman Bakanlığımızın rekor denemesine davet ediyoruz. Etkinlik Kastamonu'da da yapılacak. Kendilerine bu olumlu ve sorumlu davranışı nedeniyle teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımızın ve Orman Genel Müdürümüzün sevgi ve teşekkür mesajlarını iletiyorum." dedi.

Öğrencilerden Burak Sayar da özellikle yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarının kendilerini çok etkilediğini söyledi.

Farklı bir çalışma yapmak istediklerini ifade eden Sayar, "Sadece çay, kahve satmak ya da işletme yönetmekten ziyade son zamanlarda çıkan orman yangınları ve doğaya olan bilinci artırmak için bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Sosyal sorumluluk projesiyle farkındalık oluşturalım istedik. Kampanyayı başlattık. Bakan Bey ve Müdürümüz destekçimiz oldu ve fidanları iletti." dedi.

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