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Bakan Pakdemirli’den patates ithalatı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 17:33 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İddia edildiği gibi patates ekiminin yasaklandığı alanlar artmamaktadır.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İddia edildiği gibi patates ekiminin yasaklandığı alanlar artmamaktadır. Son 4 yıla bakıldığında muhafaza altına alınan alan miktarı aynıdır. Ayrıca bu alanlarda patates harici üretime de izin verilmektedir" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada bazı basın yayın organlarında ve özellikle sosyal medyada gümrüksüz patates ithalatı kararıyla ilgili gerçeği yansıtmayan haberler ve paylaşımlara yer verildiğini belirterek, “İddia adı altında mesnetsiz ve iftira içerikli yapılan haberlerde hastalık nedeniyle muhafaza altına alınan patates ekim alanlarının hızlı artış gösterdiği, daha da ileri gidilerek patates ekiminin yasaklandığı, bu nedenden gümrüksüz ithalata izin verildiği, alınan karardan Bakanlığımızın haberinin olmadığı, sektörün ithal patatese ihtiyaç duymadığı ve bu uygulamanın yerli üreticiyi olumsuz etkileyeceği yer almaktadır" diyerek, ithalatı güya danışmanı olduğu yabancı bir firmanın yapacağının öne sürüldüğüne dikkat çekti. Bakan Pakdemirli, “Öncelikle altı çizilmesi gereken husus Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen patates ithalatı kararı Gıda Komitesinde ele alınmış, Bakanlığımızın olumlu görüşleri ile yayınlanmıştır. Hastalık nedeniyle bazı patates ekim alanlarında kısmi kısıtlamaya gidilmiştir. Patates hastalığı yeni bir durum değildir. Bu hastalık asgari 20 yıl süresince toprakta canlığını korumaktadır. Bu nedenle bu alanlarda patates ekimine izin verilmemektedir. Ancak bu hastalıklı arazi, patates rekoltesini olumsuz etkileyecek boyutta değildir. Bu tip hastalıkların dün olduğu gibi bugün de, yarın da olması muhtemeldir. Bakanlık olarak görevimiz gerekli tedbirleri almaktır, aldığımız tedbirler nedeniyle suçlanmak doğru değildir” ifadesini kullandı.
“İddia edildiği gibi patates ekiminin yasaklandığı alanlar artmamaktadır” diyen Bakan Pakdemirli, “Son 4 yıla bakıldığında muhafaza altına alınan alan miktarı aynıdır. Ayrıca bu alanlarda patates harici üretime de izin verilmektedir. Bakanlığımız, her türlü tarımsal ürünlerin arz ve talep dengesini hassasiyetle takip etmektedir. Bu sebeple arz talep durumuna göre bazı ürünlerin ithalat ve ihracatı yapılagelmektedir. İthalat kararıyla üreticilerimizin olumsuz etkileneceği iddiası da tamamen gerçek dışıdır” değerlendirmesini yaptı.
Bu kararın Ocak ve Aralık aylarında yaşanan aşırı yağış sebebiyle Nisan ayı ortaları olması gereken erken hasat döneminin ileriye sarkması ihtimali öngörülerek alındığını kaydeden Bakan Pakdemirli, şunları dedi:
“Bu uygulama ile stokçu ve spekülatörlerin oluşturabilecekleri yüksek fiyatlardan tüketiciyi korumak hedeflenmiştir. Üreticilerimizin mağdur edilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Zira bu kararın uygulanma tarihi yeni dönem hasatı başlamadan 20 Nisan 2019’da sonlandırılmış olacaktır. Diğer yandan bilhassa ‘patates ithalatını’ bir dönem danışman olarak çalıştığım yabancı bir firmanın yapacağı yönünde mesnetsiz ifadeler ise tamamen yalan, uydurma ve iftiradır. Söz konusu firma ‘dondurulmuş patates sektöründe faaliyet göstermekte olup’, bahse konu ithalat izni verilen ürün ise ‘sofralık patatestir.’ Ayrıca bu firma ile herhangi bir ticari bağım kesinlikle bulunmamaktadır. Etik ve ahlaki kurallar çerçevesinde Bakanlık görevi tevdi edildikten sonra tüm görevlerimden ayrılmış bulunmaktayım.”
Pakdemirli, şunları kaydetti:
“31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi şahsım üzerinden bakanlığımızı ve hükümetimizi zor durumda bırakmak maksadı ile ortaya atıldığı apaçık olan bu alçakça yalan ve iftira dolu haberleri yapan ve yayanlarla yargı önünde hesaplaşacağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm.”

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