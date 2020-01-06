Bakan Pakdemirli’den sürü yöneticisi desteği açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sürü yöneticisinin desteklenmesi konusunu en yakın zamanda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile bir araya gelerek, özellikle küçükbaş hayvancılıkta prim desteği namına yetiştiricileri nasıl desteklerizi önümüzdeki günlerde konuşuyor olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’li Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezi’ndeki bir otelde düzenlenen Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) - 3. Tarım Orman Şurası Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı Toplantısı’nın açılışına katıldı.

Burada konuşan Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin güçlü bir tarım orman sektörü ve güçlü bir sanayiyle bu sektörde Avrupa’da ilk, dünyada ise ilk 10’nun içinde olduklarını kaydetti.

Avrupa’da büyükbaş hayvan varlığı sayısında ikinci sırada olduklarına değinen Bakan Pakdemirli, küçükbaş hayvan varlığında ise ilk sırada olduklarını belirtti. Bunları yeterli görmediklerini kaydeden Bakan Pakdemirli,“ Nüfus artışına, küresel ısınmaya, iklim değişikliklerine açlık, israf ve küresel rekabete bağlı olarak zorlu bir uluslararası bir sınavımız var. Varlığımızın ve gücümüzün farkında olarak zorlukları da hesaba katarak rekabetçi örgütlenmiş, sürdürülebilir ve markalaşmış bir üretim modeli ortaya koyuyoruz. Çiftçimizin üreticimizin neye ihtiyacı varsa tüm imkanlarımızı zorladık. Elimizde ne varsa sizler için seferber ettik" diye konuştu.

"Bu yıl sürü sayısı 50 milyona ulaştı"

Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında son 17 yılda sektöre 33 milyar hibe destek sağladıklarını kaydeden Bakan Bekir Pakdemirli, “2019 yılında küçükbaş hayvan varlığımızı 50 milyon başa çıkardık. Bunlarla yetinmeyeceğiz. Dünyamız ve ülkemizdeki nüfus artışı ve ete olan talebe göre ihtiyaca göre kısa ve uzun vadeli planlamalar üzerinde çalışıyoruz. Bunla beraber küçükbaş süt üretimini 2.3 kat artırarak 867 bin tondan 2 milyon tona çıkardık.Et üretimimizi yüzde 21,2 artışla 94 bin tondan 114 bin tona çıkardık. Bunu daha da hızlandırmalıyız. Küçükbaş artık bun alanda lider olmalı.”ifadelerine yer verdi. "Sürü yöneticisi istihdamına destek görüşülecek"

Bakan Pakdemirli ,2019 yılında 67 ilde sürü yöneticisi istihdamı yapan 7 bin 39 işletmeye 35,2 milyon destekleme yaptıklarını bildirdi.

Bakan Pakdemirli sürü yöneticisi desteklenmesi hakkında ise şunları söyledi:

"En yakın zamanda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile bir araya gelerek,özellikle küçükbaş hayvancılıkta prim desteği namına yetiştiricileri nasıl desteklerizi önümüzdeki günlerde konuşuyor olacağız.”

"5 ülkeye canlı ihraç"

Bakan Pakdemirli, Azerbaycan, Katar, Sudan, Lübnan ve Irak olmak üzere 5 ülkeye 141 bin canlı küçükbaş hayvan ticareti yaptıklarını kaydetti. "Bırakın ithalatı" diyen Bakan Pakdemirli , "İhraç ettik, ben sayılarla konuşuyorum, sayılar yanıltmaz" dedi.

Bakan Pakdemirli, 2002 yılında 71 bin baş damızlık koyun sayısını 2019 yılında 183 bin başa çıkardıklarını bu yıl ise hedeflerinin 225 bin baş olduğunu vurguladı. Son 17 yılda 195 bin damızlık koyun dağıtıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, bu yıl ise 22 bin baş dağıtım yapacaklarını kaydetti. "Ormanlar emrinizde"

Orman ve orman içi otlaklarda otlatmaya 2012 yılında izin verildiğini anımsatan Bakan Pakdemirli, “ Ormanların yüzde 53,1’inde hayvanların otlatılması sağlandı. Ama bu konuda bir kafa karışıklığı var. Yetiştirici nerede neyi otlatabileceğini bilsin. İşletme şefliklerine başvurmadan yapabilecek hale getirelim. Küçükbaş hayvanlarımız otlatılması son derece sağlıklı koruma kolama dengesini gözetmemiz gerekiyor. Kesim yapılmış ve yeni filizlenen noktalarda küçükbaş hayvanları sokmamız gerekir. Bu bilinçle hareket ederek tüm ormanlar yetiştiricilerimizin 7-24 emrindedir. Bir ay içinde bunu sizlere bildireceğiz özellikle keçi için.”diye konuştu.

"100 başa düştü"

Bakan Pakdemirli, 2020 yılında sürü yönetici istihdam desteğinden daha fazla yetiştiricinin faydalanması için sürü büyüklüğünü 200’den 100 başa düşürdüklerini belirtti. "Pay yüzde 20’ye çıkmalı"

Küçükbaş et tüketiminin özendirilmesi, pazarın artması tüketici alışkanlıklarının değiştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bakan Pakdemirli,” 2020 yıl sonu hedeflerimiz 56 milyon başa ulaşmaktır. Hedefimiz önümüzdeki dönemde küçükbaş et üretim payını yüzde 10’dan, yüzde 20’ye taşımaktır" dedi.

Bakan Pakdemirli, 2023 yılına kadar 2 milyon hektar alanı daha sulamaya açmayı hedeflediklerini bildirerek, bu yılın rekorlarla dolu bir yıl olmasını diledi.

Konuşmasının ardından Bakan Pakdemirli’ye kepenek giydirilirken birde kuzu hediye edildi. Bakan Bekir Pakdemirli ise temsili olarak 10 sürü yöneticisine içinde radyo, çakı, fener bulunan çanta hediye etti.

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