Bakan Pakdemirli'den telefonla miting daveti

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi içinde bulunan çağrı merkezini ziyaret etti, telefonla bağlandığı vatandaşları yarın yapılacak mitinge davet etti.

İzmir programı kapsamında partisinin İl Başkanlığı'na geçen Pakdemirli, İl Başkanı Aydın Şengül'den yarın Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin halka sesleneceği mitingin hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Parti binası içindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde görevli partililerle de bir araya gelen Pakdemirli, yaptığı teşekkür konuşmasında, "İnşallah 31 Mart gecesi İzmir ve Türkiye'de partimiz siz fedakar üyeleri sayesinde yine başarılı sonuçlara imza atacak, buna gönülden inanıyorum." dedi.

SKM'de görev yapan partililere baklava ikram eden Pakdemirli, çağrı merkezinde bir masaya oturarak, telefonla vatandaşları aradı ve mitinge çağırdı.

Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları ve ilçe başkanlarına da telekonferans yöntemiyle bağlanan Pakdemirli, seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

