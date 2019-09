Bakan Pakdemirli’den yangını üstlenen PKK yorumu:

“Ciddi bir bilgi kirliliği var” Konuşmasında orman yangınlarına önemli bir bölüm ayıran Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: “Son günlerde orman yangınlarını çok konuşulur hale geldik. Bu konuda ciddi bir bilgi kirliliği var. İzmir’de elim bir olay yaşadık. Yanan her ağaç değerli ve bu bilinçle teşkilatımız çalışıyor. Orman yangınları ne yazık ki dünyanın gerçeği. Ani olaylar büyük felaketlere sebebiyet verebiliyor. Temmuz 2018’de 140 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadık. İklim değişiyor. Doğanın korunması, ağacın korunması için çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Alaska’da 40 bin hektarlık bir alan yangın. Kanada’da 130 bin hektarlık alan yandı. NASA’ya göre son iki günde Angola ve Kongo’da 10 binden fazla yangın çıktı. Amazon’da yangın devam ediyor. Sibirya’da aylardır devam eden orman yangınında 4 milyon hektarın üzerinde alan yandı. Yunanistan’da geçen sene yangında 191 kişi vefat etti. 1990 yılında her çıkan yangında 80 dönüm alan yanıyormuş. 2018 ortalamamız 2,5 hektar. Burada çok önemli mesafe kat ettik. Biz her çıkan yangında en fazla 2 hektar alan yansın hedefimiz var.”

Kuru üzüm ve incire özel destek

Üreticiyi teşvik için ürününün takdir edilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, “Tarımın içinden gelen bir ailenin evladı olarak çiftçi ve üreticiyi destekleme konusunda her zaman insiyatif aldım. Cumhurbaşkanımız her zaman bu konuda bize destek oldu. Bugün birçok üründe ciddi memnuniyetler var. Geçen sene zor ekonomik koşullara rağmen çiftçimizi memnun etmeyi başardık. İzmir tarımsal üretimde çok önemli yerde. 14 milyar liralık tarımsal üretim değeriyle Türkiye’de ikinci sırada. 2.6 milyar dolar tarım ihracatı var. En çok destek alan illerin başında geliyor. Bugüne kadar 4.1 milyar lira tarımsal destek vermişiz. Kuru üzüm ve incire özel destek vermeye devam edeceğiz. Bu stratejik ürünler, dünyada birinci olduğumuz ürünlerin de mutlaka arkasında olmamız gerekiyor. Aynı zamanca STK ve borsalar olarak da arkasında olmamız gerekiyor. Her ürünü katma değerli pazarlamamız lazım. Japonya’da ağaçları bezle sarıyorlar. İhtimamla yaklaşıyorlar. Her meyvenin hikayesini soruyorlar. Gelirin daha üst düzeyde olduğu ülkelerde bu pazarlar var. Bunu hedefliyor olmamız lazım. Dünya markaları çıkarmamız lazım. Kuru üzümde Türkiye birinci. ABD’nin de nefesini sırtımızda hissediyoruz. Birinci olmayınca fiyat yapıcı olamıyorsunuz. Bir üründe dominant olmak için birinci ya da ikinci olmanız lazım. İhracatın yüzde 80’i AB ülkelerine ama pazarımızı çeşitlendirmek gerekiyor. 2018’de Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 3,5’u, 611 milyon dolar kuru ve yaş üzüm ihracatından gelmiş. Bu çok önemli bir gelir. Türkiye’nin azımsayamayacağı bir gelir. Bu geliri artırmak da ancak hep beraber çalışmanın neticesinde olabilecek bir şey” ifadelerine yer verdi.