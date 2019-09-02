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Bakan Pakdemirli’den yangınlara ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2019 23:49 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kaş ve Erdek’teki yangının henüz tamamen kontrol altına alınamadığını, ancak yerleşim birimlerine yönelik bir tehdidin olmadığını söyledi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yangın Yönetim Merkezi’nde Kaş ve Erdek’te devam eden yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kaş ve Erdek’teki yangının henüz tamamen kontrol altına alınamadığını, ancak yerleşim birimlerine yönelik bir tehdidin olmadığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yangın Yönetim Merkezi’nde Kaş ve Erdek’te devam eden yangınlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, bugün itibariyle teşkilatın Türkiye çapında 21 yangınla mücadele verdiğini dile getirerek, bu yangınların 10’unun orman yangını, 11’inin ise kırsal yangın olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, “Bunların iki tanesi haricinde Antalya Kaş ve Balıkesir Erdek’teki yangınlar haricinde tüm yangınlar tamamen kontrol altına alınmış durumdadır” dedi.
Kaş’taki yangın söndürme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Bakan Pakdemirli, “Dik ve sarp bir arazide mücadele ediyoruz, yolların bulunmadığı veya çok sarp bir arazide bu mücadele sürüyor. Çok büyük bir yangın olarak addedemeyeceğimiz bir yangın ama tabii ki her zaman her yangını ciddiye alıyoruz. 14.15’te çıkmış bir yangın ama ulaşımın zor olması sebebiyle 14.30’da ilk müdahaleye başlamış durumdayız. Gece itibarıyla hava araçlarının yere inmiş olması ama diğer taraftan da meteorolojik koşullarının da lehimize dönmüş olmasıyla birlikte gece ilerleyen saatlerde de bu yangınla ilgili daha iyi neticeler alabileceğimizi söyleyebilirim. Rüzgarın hızı zaten düşük. Güneybatıdan 6 kilometre/saat ile esiyor. Şu an itibarıyla tüm meteorolojik koşullar lehimize. Nem yüzde 76’ya çıkmış durumda, ilerleyen saatlerde nemin artması bekleniyor. Nemin artmasıyla birlikte yangının da feri biraz daha sönecek. Çalışmalar iyiye doğru gitmekte. Tamamen kontrol altında diyemeyiz, çünkü henüz yangının etrafını tam olarak çevirebilmiş değiliz. Tam olarak çevirdiğimiz anda da ilerleyen saatlerde gerek ben, gerek arkadaşlarımız yangınla ilgili gerekli bilgileri, iyi haberleri verecektir diye düşünüyorum” dedi.
Orman Genel Müdürü ve Yangın Daire Başkanının sahada olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, Erdek’teki yangınla ilgili de şu bilgileri verdi:
“Erdek’te de bir yangınımız var. Burası da dik yamaçların olduğu bir yer. Daha ufakça bir yangın ama şehre yakın olması sebebiyle ciddiye aldığımız bir yangın. 17.50’de çıktı, 18.00’de ilk müdahalemizi yaptık. 3 helikopter, tabii ki gece saatleri itibarıyla indi, 24 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 100 yangın işçisi tarafından müdahale ediliyor. Bu da tamamen çevrilmiş durumda değil. Tek tarafın da çevrilmesiyle beraber bu yangınımızı da kontrol altına aldık diyebileceğiz” şeklinde konuştu.
Bakan Pakdemirli, yangınlarla ilgili yerleşim birimlerine yönelik bir tehdidin olmadığını da dile getirdi.

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