Bakan Pakdemirli'den yeni İl Başkanı Sürekli'ye ziyaret

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yerel seçimlerden sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na atanan Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret etti. Burada partililere birlik olunması mesajı veren Bakan Pakdemirli, "Bizim tek sürekli görevlerimiz AK Parti üyeliğimiz. Önce kendi insanımıza sahip çıkmamız lazım. Kendi küslerimizle barışmamız lazım. Kendi insanımızla iyi olamıyorsak başkalarının ne oyunu ne de gönlünü alırız" dedi.

Bakan Pakdemirli, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra görevi bırakan Aydın Şengül'ün yerine AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na atanan Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret etti. Ziyarette ilk konuşmayı yapan Sürekli, "Sayın Bakanımızla uzun yıllara dayanan dostluğumuz, yol yürümüşlüğümüz var. Onunla gurur duyuyorum. Ankara'daki temsilcimiz. Bu süreçte de İzmir'imiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'BİZİM TEK SÜREKLİ GÖREVİMİZ AK PARTİ ÜYELİĞİMİZDİR'

Konuşmasına 4 şehit için Allahtan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyerek başlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, partiye küsmemek gerektiğini vurguladı. Kerem Ali Sürekli ile uzun yıllara dayanan yol arkadaşlığı bulunduğunu da söyleyen Bakan Pakdemirli, "O da benim gibi bu işlerde makam mevki aramadan hep koşmuş bir arkadaşımız. Ben de 24 Haziran seçimlerinde aday adayıydım, gösterilmedim ama çok çalıştık. Bizim tek sürekli görevlerimiz AK Parti üyeliğimiz. Benim de bu görevim bir gün bitecek. Ama AK Parti üyeliğimizde hep buluşacağız. Teşkilatta arada kırgınlıklar oluyor. Adaylarımız sınırlı, her zaman herkese buralarda rol bulunamıyor ama buralarda havlu atmak, pes etmek olmamalı. En nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz iyi çalışanı biliyor. Hoş sedanın sürmesi için çalışmamız lazım. Milletvekilliğinden daha önemli bir görev olan il başkanlığını Kerem Ali Sürekli, Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldı. İzmir'de görevine başladı. Bundan sonrasında artık bizi hem kolay aynı zamanda zor da bir görev bekliyor. Önce kendi insanımıza sahip çıkmamız lazım. Kendi küslerimizle barışmamız lazım. Kendi insanımızla iyi olamıyorsak başkalarının ne oyunu ne de gönlünü alırız. İl Başkanımızla bunu en kısa sürede oluşturacağımıza inanıyorum" diye konuştu.