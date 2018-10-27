Bakan Pakdemirli'den yerli tohum çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yerli tohumu daha ileriye götürüp ekimine dikkat etmemiz lazım. Burada aslında bulunduğumuz yer fena değil. 2002'de 145 bin ton yerli tohum, bugün 1 milyon 50 bin tona gelmiş" dedi.

Pakdemirli, çeşitli ziyaretler için geldiği Hatay'da Vali Erdal Ata ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra Antakya ilçesine bağlı Karlısu Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesindeki hasada katılan Pakdemirli, burada çiftçilerle bir süre sohbet etti.

Antakya Fuar Merkezi'ndeki 3. Mobilya Fuarı'nı ziyaret eden Pakdemirli, bir otelde sivil toplum kuruluşları ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen "Tarım ve Orman Sektörü ile Buluşma Toplantısı'na iştirak etti.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Hatay'ın kardeşliğin, inancın ve lezzetin şehri olduğunu söyledi.

Son 16 yılda tarım ve hayvancılık alanında 2,2 milyar lira hibe desteği verdiklerini anlatan Pakdemirli, "Genç çiftçi projesi kapsamında 700 projeye toplam 21 milyon lira verdik. 13 dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık. IPARD kapsamında da Hatay'a 21 milyon lira hibe ödedik." diye konuştu.