Bakan Pakdemirli’den zeytin üreticilerine müjde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk defa dane zeytin üretimi yapan üreticilere kilo başına 15 kuruş destekleme primi ödeneceğini açıkladı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen “Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması”nda konuşan Bakan Pakdemirli, yürütülen çalışmalarla Türkiye’nin çok sayıda tarım ürününde dünya lideri olduğunu belirterek, bu alanlardan birinin de bitkisel üretim olduğunu söyledi. ‘‘2002’de 98 milyon ton olan toplam bitkisel üretim miktarı, 2019’da 119 milyon tona çıkarak, yüzde 20’lik bir artış göstermiştir’’ diyen Bakan Pakdemirli, zeytin ve zeytinyağının da fındık, kayısı, incir gibi stratejik ürünlerin başında yer aldığını ifade ederek, ‘‘Sofralık zeytin üretiminde 460 bin ton üretim ile İspanya ve Mısır’ın ardından dünyada 3’üncü sıradayız. Zeytinyağı üretiminde ise yaklaşık 275 bin ton üretimle İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus’un ardından dünyada 5’inci sıradayız’’ dedi. Son 17 yılda zeytinin üretim ve ekonomideki yeri konusunda gösterilen hassasiyeti rakamlarla açıklayan Bakan Pakdemirli, ‘‘2002 yılında 99 milyon zeytin ağacı varlığımız, bugün 178 milyon adede ulaşmıştır. 2001-2002 sezonunda 65 bin ton olan zeytinyağı üretimi, 2018-2019 sezonunda yüzde 197 artarak 193 bin tona yükselmiştir. 2018 yılında toplam 143 bin ton zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapılmış olup, 375 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Yani zeytin ülke ekonomisine de anlamlı bir değer katmıştır’’ dedi.

2019’da zeytinyağına 96 milyon lira prim ödemesi yapıldı

17 yıl boyunca zeytine verilen destek ve teşviklere de değinen Bakan Pakdemirli, ‘‘2002 yılında zeytinyağına 1,8 milyon lira prim ödemesi yapılmışken, biz 2019 yılında 96 milyon lira prim ödemesi yaptık. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2006-2019 yılları arasında zeytinyağı üretimi ve paketlenmesi konularında 146 projeye 66,5 milyon lira hibe desteği sağladık. Bu projeler içinde İzmir ilinde 27 projeye 10,9 milyon lira hibe verdik. Kırsal kalkınma projelerimizle de bin 400 kişilik istihdam oluşturduk. IPARD Programı kapsamında da zanaatkârlık ve katma değerli ürünler başlığı altında yer alan katma değerli gıda ürünleri kapsamında sofralık zeytin ve zeytin mamullerinin (sofralık zeytin, salamura, zeytinyağı vb.) üretilmesinde destek sağlıyoruz. Bu destek kapsamında mevcut ve yeni yatırımlarda yapım işleri ve makine ekipman alımları ile hizmet alımları yer almaktadır’’ diye konuştu.

Zeytin üreticilerine müjde

Zeytinyağı üreticilerine kilogramda 80 kuruş fark ödemesi desteğinin yanında mazot gübre desteği, küçük aile işletme desteği, sertifikalı fidan, biyolojik ve biyoteknik mücadele, organik tarım ve iyi tarım uygulama destekleri verildiğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, üreticilere bir de müjde verdi. ‘‘İnşallah ilk defa dane zeytin üretimi yapan üreticilerimizi desteklemek için kilogram başına 15 kuruş destekleme primi ödemesi yapacağız” diyen Pakdemirli, “ Orman Genel Müdürlüğümüz aracılığı ile bugüne kadar 3 milyonu aşkın zeytin ağacını ekonomimize kazandırdık. İnşallah bu ağaçlar optimum üretime geçtiğinde bugünkü bedelle ülke ekonomisine yılda yaklaşık 500 milyon TL katkı sağlayacaktır’’ dedi.

İzmir’de 36 köyde gelir getirici tür ağaçlandırması yaparak 80 bin adet yabani zeytin (delice) bireyinin aşılandığını ve 70 bin adet aşılı zeytin fidanının toprakla buluşturulduğunu belirten Bakan Pakdemirli, yapılan zeytin özel ağaçlandırma çalışmalarının yüzde 64’ünün İzmir’de olduğunu da ifade etti. Zeytin ve zeytinyağında da birçok üründe olduğu gibi coğrafi işaret noktasının önemli olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, hâlihazırda 7 zeytinde ve 7 zeytinyağında coğrafi işaret tescili bulunduğunu ve 6 zeytinyağı ve 3 zeytin çeşidi için de coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldığını söyledi.