Bakan Pakdemirli'nin acı günü

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kayınpederi 82 yaşındaki Sedat Özyavuzgil hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İzmir'deki evinde yaşamını yitiren Özyavuzgil'in cenazesi yarın Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Çeşme'de defnedilecek.
Cenazeye Pakdemirli'nin de katılacağı bildirildi.
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