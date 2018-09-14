Bakan Pakdemirli'nin acı günü

İZMİR, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin İzmir'de yaşayan kayınpederi 82 yaşındaki Sedat Özyavuzgil vefat etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kayınpederi Sedat Özyavuzgil, bugün gündüz saatlerinde İzmir'deki evinde hayatını kaybetti. Özyavuzgil'in cenazesi, yarın Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ndeki öğlende kılınacak cenaze namazından sonra, Çeşme'de toprağa verilecek. Cenaze törenine Bakan Bekir Pakdemirli'nin de katılacak.

