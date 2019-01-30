HABER

Bakan Pakdemirli’nin açıklaması öğrencileri sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 20:30 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ nin, okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibaren "Okul Gıdası" logosu konulacağını açıklaması, öğrencileri ve sağlıkçıları sevindirdi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ nin, okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibaren "Okul Gıdası" logosu konulacağını açıklaması, öğrencilerin ve sağlıkçıların yüzünü güldürdü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ nin, okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibaren "Okul Gıdası" logosu konulacağını açıklaması, öğrencileri ve sağlıkçıları sevindirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ nin, okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibaren "Okul Gıdası" logosu konulacağını açıklaması, öğrencilerin ve sağlıkçıların yüzünü güldürdü. Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Doktoru Muzaffer Varol, 13 milyon aşkın öğrencinin geleceğini etkileyecek okul kantini uygulamasının güzel ve yerinde bir uygulama olduğunu belirtti. Öğrencilerin ev yapımı gıdalar tüketmesi gerektiğini, hazır ve katkı maddesi çok ürünlerden uzak durması gerektiğini söyledi.
“Cips, kola zararlı doğal yiyecekler yararlı”
Varol öğrencilerin sağlıklı beslenmesinin önemli olduğuna değinerek, “Doğal, ev yapımı şeyler yemeleri tabi ki daha sağlıklı. Tostun içine kaşar kaliteli sucuk konabilir. Patates cipsi kontrol edilerek kızartılırsa sağlıklı olabilir. Ancak bazen yağı kansorejen olana kadar kullanıyorlar. O zaman sağlıksız olur. Sakız, çikolata çocuklara zarar vermeyecek fabrikasyon şeyler olabilir. Jelibonları uygun görmüyorum ben. Domuz yağından mı yapılıyor neyden yapılıyor bilinmediği için çocuklara yedirmemek lazım. Gazlı içecekler de sağlıklı değil. Bir de şu an kış olduğu için soğuk içirmek çocukları hasta edebilir. Çocuklara zararlı olabilecek cips türü şeyleri uygun görmüyoruz. Bir sürü zararlı madde var” dedi.
“Kendi yemediğimizi çocuklara yedirmiyoruz”
Küçükçekmece’de bulunan Behiye Selim Pars İlköğretim Okulu Kantin İşletmecisi Yıldıray Garip (37) ise, bakanlığın aldığı tüm kararlara uyacaklarını açıklayarak, “Yaklaşık 20 yıldır bu mesleğin içindeyim. Kantinciler Odası’nda çalışıyorum. Kendimiz yemediğimiz hiçbir şeyi çocuklarımıza yedirmiyoruz. Her şey çocuklarımızın sağlığı geleceği için. Sosisli ve patatesli var mesela kantinimizde. Biz bunları fırınımızda yapıyoruz. Sadece fırın ve ızgaralar kullanılıyor. Bilindiği gibi yağlı kızartma yapılmıyor. Kantinlerde artık bu tarz ürünler yasak. Bir çocuk ortalama 4 liraya karnını doyurabiliyor. Cumhurbaşkanımızın destekçisiyiz. Enflasyon kampanyasına da destek veriyoruz” diye konuştu.
Kantinlerdeki ürünlerden ve fiyatlardan memnun olduklarını belirten öğrenciler ise Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin etiket uygulaması açıklamasına sevindi. Bazı öğrenciler ise fiyatların biraz daha düşürülmesini istedi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Uludağ'da eksi 15 derecede 'gençlik festivali' başladıUludağ'da eksi 15 derecede 'gençlik festivali' başladı
BM Raportörü Callamard Turan Kışlakçı ile görüştüBM Raportörü Callamard Turan Kışlakçı ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

IŞİD'in infazcısından kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

Maltepe'de AVM önünde hareketlilik! Çok sayıda ekip sevk edildi

Maltepe'de AVM önünde hareketlilik!

Akılalmaz olay! Doktora gitti, eve döndüğünde gözlerine inanamadı

Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'daki korkunç manzara yetkilileri harekete geçirdi

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.