Bakan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı kazada yaralandı (1)

MANİSA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin annesi ve dayısının içinde bulunduğu otomobil, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde traktörle çarpıştı. Kazada yaralanan Bakan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı, Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Pakdemirli'nin annesi ve dayısının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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