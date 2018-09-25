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Bakan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı kazada yaralandı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 13:07 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin annesi Nuran Pakdemirli ve dayısı Cemal Çetin (74), içinde bulundukları otomobilin traktöre çarpması sonucu yaralandı.

Bakan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı kazada yaralandı (2)- Yeniden

MANİSA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin annesi Nuran Pakdemirli ve dayısı Cemal Çetin (74), içinde bulundukları otomobilin traktöre çarpması sonucu yaralandı. Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pakdemirli ve Çetin, tedaviye alındı.
Kaza bugün saat 11.45 sıralarında Şehzadeler ilçesi, Güzelköy Mahallesi Üçpınar mevkisinde meydana geldi. Üçpınar mevkisinden Çınarlıkuyu mevkisi yönüne giden Cemal Çetin yönetimindeki 35 EZN 01 plakalı otomobil, önünde seyir halinde bulunan traktöre arkadan çarptı. Savrulan otomobil yakındaki bir köprünün demir korkuluklarına çarparak durabildi. Kazada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin otomobili kullanan dayısı Cemal Çetin ve annesi Nuran Pakdemirli yaralandı. Çetin ve Pakdemirli, Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Bakan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı kazada yaralandı (2)- YenidenBakan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı kazada yaralandı (2)- YenidenBakan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı kazada yaralandı (2)- Yeniden

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