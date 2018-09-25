Bakan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı kazada yaralandı (3)

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜNÜN İFADESİ ALINACAK
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin annesi Nuran Pakdemirli ve dayısı Cemal Çetin'in içinde bulundukları otomobilin çarptığı 45 SY 894 plakalı, saman yüklü traktörün sürücüsü Serhat Nişli (38) ifadesine başvurulmak üzere Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
MANİSA, (DHA)
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