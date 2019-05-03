Bakan Pakdemirli'nin eşi doğum yaptı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin eşi Ahu Pakdemirli, Ankara’daki özel bir hastanede doğum yaptı. Bakan Pakdemirli’nin yalnız bırakmadığı eşi Ahu Pakdemirli ve Kerem ismi verilen bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin eşi Ahu Pakdemirli, saat 20.30 sıralarında, Ankara’daki özel bir hastanede 3 kilo 200 gram ağırlığında erkek çocuğu dünyaya getirdi. Pakdemirli çitinin 4'üncü çocuğu olan bebeğe 'Kerem’ ismi verilirken, bebek ve annesi Ahu Pakdemirli’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bakan Pakdemirli de doğum sırasında eşini yalnız bırakmadı.

