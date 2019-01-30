Bakan Pakdemirli’nin yoğun temas trafiği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Phil Hogan ile görüştü.
11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı’na katılan Bakan Pakdemirli, AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Phil Hogan ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Berlin’de süren temasları kapsamında mevkidaşlarının yanı sıra Şansölye Merkel ve Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner ile görüşen Bakan Pakdemirli, Tarım Bakanları Konferansı’nda “Tarım ve kırsal bölgelerde yapısal değişiklikler” konulu oturuma başkanlık yaptı.
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