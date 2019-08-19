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Bakan Paktemirli’den yangın noktalarına gece saatlerinde helikopterli denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 23:58 | Son Güncelleme

İzmir’deki büyük orman yangınında 35 saat geride kalırken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gece saatlerinde helikoptere binerek yangın noktalarına havadan gözetleme yaptı.İzmir’deki büyük orman yangınında 35 saat geride kalırken ekiplerin yangına müdahalesi karadan devam ediyor.

Bakan Paktemirli’den yangın noktalarına gece saatlerinde helikopterli denetim

İzmir’deki büyük orman yangınında 35 saat geride kalırken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gece saatlerinde helikoptere binerek yangın noktalarına havadan gözetleme yaptı.
İzmir’deki büyük orman yangınında 35 saat geride kalırken ekiplerin yangına müdahalesi karadan devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınmakta güçleşen yangın dolayısı ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar Tekketepe yangın gözetleme noktasında bulunuyor. Bakan Pakdemirli, ilk defa koordinasyon amacıyla gerçekleştirilen gece uçuşuna katıldı. Gece saat 22.30 sıralarında gerçekleştirilen helikopter uçuşunun yaklaşık 45 dakika süreceği belirtildi.
Bakan Pakdemirli’ye İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın yanında çok sayıda yetkili eşlik ediyor.

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