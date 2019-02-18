Bakan Pekcan: 2019'da dış ticaret açığımız azalacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 4'üncü çeyrekte dış ticaretin Türkiye ekonomisinin büyümesine çok önemli katkısı olduğunu göreceklerini söyledi. Pekcan, "Resme bütün olarak baktığımızda görüyoruz ki 2019'da dış ticaretimiz Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayacak, dış ticaret açığımız azalacak" dedi.

Bakan Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Leasing Şirketleri Orta Vadeli Kredi Destek Protokolü imza törenine katıldı. Bakan Pekcan, Türkiye'nin 10 yıldaki hedefinin yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselmek olduğunu belirterek, bunun katma değerli ihracatla mümkün olduğunu söyledi. Bakan Pekcan, üretici ihracatçısının daha ucuz maliyetli finansman temini sağlaması için 9 leasing şirketiyle bir araya geldiklerini kaydetti. Pekcan, şöyle konuştu:

"Daha çok mal ve hizmet ihracatı yapan firmalarımızın orta vadeli yatırım ihtiyacını karşılayacak finansman desteği vermek üzere yola çıkmış bulunuyoruz. Bu hedefler doğrultusunda biz Bakanlık olarak iş dünyası ile kamu, özel sektör, istişare kuruluşlarıyla beraber çalışıyoruz. Ortak projeler üretiyoruz. Sonuç odaklı projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu doğrultuda amacımız ihracatımızı artırmak üzere öncelikli rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla tasarım, markalaşma ve teknolojiye ağırlık vererek daha rekabetçi haline gelmek. İç ve dış ticarette daha fazla dijitalleşmeye ve daha fazla e-ticaret üzerinde yoğunlaşmak ve üretimde de daha yüksek teknoloji ürün üretimi ve ihracatı için çalışmalarımızı yürütüyoruz."