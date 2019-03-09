HABER

Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 14:51 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya’ya gelerek Serbest Bölgede ziyaretlerde bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya’ya gelerek Serbest Bölgede ziyaretlerde bulundu. Bakan Pekcan’ın ziyaretinde en dikkat çekici detay ise, Antalya’da yapımı 3 yılda tamamlanıp İngiliz iş adamına 50 milyon dolara satılan lüks yat oldu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya’da ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Ticaret Bakanlığına bağlı Antalya Serbest Bölge Müdürlüğüne gelen Bakan Pekcan, burada çalışan personellerle buluştu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun da eşlik ettiği programda ardından limanı gezen Pekcan, yapımı 3 yılda tamamlanan ve İngiliz iş adamının satın aldığı yaklaşık 50 milyon dolarlık yatı inceledi. Bakan Pekcan, şirket sahiplerinden bilgi alarak yatın içinde kısa süreli bir gezinti gerçekleştirdi.

Yakıt ihmali yapmadan okyanusu çift yönlü geçiyor
Şu ana kadar serbest bölgeden satılan en büyük ve en pahalı yat özelliği taşıyan ‘Estel’ isimli yatın özellikleri ise dikkat çekici. 63 metre uzunluğundaki yat 17 Nat hıza ulaşabiliyor, yakıt ihmali yapmadan okyanustan çift yönlü geçebiliyor. 18 kişilik mürettebat barındıran lüks yat, aynı zamanda 30 yolcu kapasitesine sahip.

Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi

Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi

Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi

Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi

Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi

Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi

Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi

Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi

Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi

Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi

Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi

Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi

Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi

Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi

Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi

Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi

Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi

Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi

Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi

Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi

Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

IŞİD'den kan donduran vahşet!

IŞİD'den kan donduran vahşet!

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Diğer Haberler
TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması: Doları basan biz değiliz, fiyatını belirleyen biz değiliz

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'En az 3 çocuk' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'En az 3 çocuk' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye sert tepki

Bahçeli'den ABD'ye sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu

Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.