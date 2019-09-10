Bakan Pekcan: ABD ile bazı sektörleri öncelikli olarak belirledik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bakanlık binasında bir araya gelerek, ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Pekcan, ABD'li mevkidaşı Ross ile Türkiye'de bulunduğu sürede çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Pekcan, "Gündemimizin ana konusu Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Trump'ın belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için atılacak adımları ve yol haritamızı belirlemek oldu. Nisan ayından bu yana 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için bakanlığımız başkanlığında bütün sektörlerle beraber yaptığımız çalışmaları Sayın Ross'la paylaştık. ABD tarafının özellikle üzerinde durduğu ve yapılan çalışmalarında teyit ettiği bazı sektörleri yapılacak çalışmalarda öncelikli sektörlerimiz olarak belirledik" diye konuştu.

'ÖNERİLERİMİZİ PAYLAŞTIK'

Bakan Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile yaptıkları görüşmede bazı sektörleri öncelikli olarak belirlediklerini kaydederek, "Bu kapsamda tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, çimento, kimya, makine ve lojistik sektörlerinin ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli sektörler olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ayrıca başta çelik olmak üzere bizim için büyük önem arz eden sektörlerimizin karşılaştığı problemleri de kendilerine ilettik ve önerilerimizi de kendileriyle paylaştık" dedi.

'İŞ BİRLİĞİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM DE DEVAM EDECEK'

Karşılıklı ticareti artırmak için Türk ve ABD'li firmaları bir araya getirecek komiteler kuracaklarını dile getiren Bakan Pekcan, şunları söyledi:

"Bu görüşmeler sonucunda ülkelerimizin ticaret bakanlıkları başkanlığında sektör temsilcileriyle beraber, sektörel komiteler kurulmasına karar verdik. Türk ve ABD'li firmaları bir araya getirecek olan bu komiteler sonuç odaklı çalışacak ve bu çalışmanın sonucunu bir an önce almak için birlikte hareket edeceğiz. Sonuç odaklı yaklaşımımızı bir an önce eyleme geçirerek, karşılıklı ticaretimizi artırma amacındayız. Bu amaca ulaşmak için Türk ve Amerikan firmalarının iki ülkedeki dağıtım kanallarına ulaşmalarının çok önemli olduğunu, firmalarımız arasındaki temasların anılan süreçte her iki ticaret bakanlıklarının desteğinin yararı ve gerekliliği üzerinde mutabık kalmış bulunuyoruz. Sayın Ross'un ülkemizin potansiyeline şahit olduğunu düşünüyorum. Bu yakın iş birliğinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini düşünüyorum."