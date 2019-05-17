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Bakan Pekcan: ABD'nin çelik ithalatında vergileri yüzde 25 indirmesi olumlu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 12:27 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ABD'nin Türkiye'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e indirmesi olumlu; ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ABD'nin Türkiye'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e indirmesi olumlu; ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin küresel ticarette adil, sürdürülebilir ve kural bazlı bir sistemden yana olduğunu kaydederek "ABD’nin Türkiye'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50’den yüzde 25’e indirmesi olumlu; ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır. Ayrıca, Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) çıkarılması kararı, iki ülke hükümetleri tarafından ilan edilen 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. ABD ile ikili ticaretin önüne konulan engeller sadece Türk firmalarını değil, ABD firmalarını da etkilemektedir. Önemli bir ticaret ortağımız olan ABD ile ticaret hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

ANKARA, (DHA)

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