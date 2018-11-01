Bakan Pekcan, Adana Müzesi ve Valiliği ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adana programı kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Bakan Pekcan, Adana Müzesi'nde düzenlenen ekim ayı ihracat rakamlarının açıklandığı toplantının ardından müzeyi gezdi.
Müze Müdür Vekili Nedim Dervişoğlu’ndan bilgi alan Pekcan, aralarında mozaiklerin de olduğu eserleri inceledi.
Pekcan, özellikle mozaik sanatçılarının sayısının gittikçe azaldığını belirterek, desteklenmelerini istedi.
Daha sonra Valiliğe geçen Pekcan, ziyaret defterini imzaladı, Vali Mahmut Demirtaş ile basına kapalı görüştü.
Pekcan ildeki programı kapsamında fabrika ziyaretinde de bulundu.
Pekcan'a ziyaretlerinde Vali Demirtaş da eşlik etti.
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