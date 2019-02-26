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Bakan Pekcan: Alternatif pazarlara ve yeni nesil teknolojilere odaklanmak zorundayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:39 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünya genelinde ekonomide yaşanan sıkıntıları anlatarak, "Böyle bir ortamda kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünya genelinde ekonomide yaşanan sıkıntıları anlatarak, "Böyle bir ortamda kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Alternatif pazarlara ve yeni nesil teknolojilere odaklanmak zorundayız" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen 'Akreditasyon Sertifikası Töreni'ne katıldı. Bakan Pekcan, bakanlık olarak politika oluşturma süreçlerinde sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine önem verdiklerini, onların önerilerini dikkate alarak devam ettiklerini kaydetti. Dünya genelinde ekonominin ticaret, teknoloji ve hukuki boyutlarında önemli değişikliğin yaşandığı süreçten geçildiğini belirten Bakan Pekcan, "ABD ve Çin ticaret savaşlarıyla gündemde. AB’nin büyümesindeki ve ticaretinde yavaşlama, FED’in sıkı para politikaları gündemde. Böyle bir ortamda kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Alternatif pazarlara ve yeni nesil teknolojilere odaklanmak zorundayız. Dijital dönüşümü kaçırmamalıyız. Bu dönemde oda ve borsa camiamızın kendini geliştirmesi önem taşımaktadır" dedi.
'ARTIK ŞEHİRLER, ÜLKELER MARKALAŞIYOR'
Bakan Pekcan, akreditasyonun güven, kalite ve marka anlamına geldiğini bildirerek şöyle konuştu: "Artık şehirler, ülkeler markalaşıyor. Şu anda bütün dünya üretici hale gelmiş bulunmaktadır. Bu noktada akreditasyonun önemi ön plana çıkıyor. Kalite kavramının altında, yalnızca marka değil, ülke imajı değil akreditasyon belirliyor. Ülke olarak bu alanlarda geri kalamayız. Hizmet alanındaki akreditasyon faaliyetleri mal ticaretinden önemli hale gelmiştir. Bu denli rekabetçi bir düzenle oda ve borsalarımızın akreditesi son derece önemlidir. Bugün bu organizasyonda 103 oda ve borsamızın akreditasyonunu yenilenmesinden memnuniyet duyuyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bakan Ruhsar Pekcan’ın konuşması

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Haber:Nursima ÖZONUR- Kamera: Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)

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