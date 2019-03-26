Bakan Pekcan: “Artık herkes kafasına göre market açamayacak”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, herkesin kafasına göre artık market açamayacağını belirterek perakende yasasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığı tarafından organize edilen “Kastamonu Esnaf Buluşması” programına katıldı. Kastamonu’da bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa Bakan Pekcan’ın yanı sıra Vali Yaşar Karadeniz, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, Ticaret İl Müdürü Sefa Özata ile esnaflar ve çok sayıda davetli katıldı. "Dijitalleşmeye son derece önem veriyoruz"

Programda konuşan esnaflarla bir araya gelen Bakan Pekcan, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın esnaflarla ilgili çok güzel çalışmalar yaptığını hatırlattı. Bakan Pekcan, “Biz de bakanlık olarak, kadın ve genç girişimcilerimizi odak noktasına alıyoruz. Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi, orta gelir düzeyinden yüksek gelirli ülkeler düzeyine girmek. Bunun da yolu daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracattan geçiyor. Biz bu ihracatın artışını tabana yayarak, esnafımıza, kadın ve genç girişimcilerimize, KOBİ’lerimize yayarak başaracağımıza inanıyorum. Biz bakanlık olarak dijitalleşmeye son derece önem veriyoruz. Bütün çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz" dedi.

"Perakende yasasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

Planlanan çalışmalar hakkında bilgiler veren Bakan Pekcan, "Perakende yasasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ben biliyorum ki esnaf ve sanatkarımız, en çok bu yasayı bekliyor. Biz de üzerinde titizlikle duruyoruz. Özellikle marketlerde yöresel ürün, bulundurma zorunluluğu getiriyoruz. Bunun dışında marketlerin sadece kendi markasıyla değil, bunları üreten üreticilerin markasıyla da ürün bulundurma zorunluluğu getiriyoruz. Bunları dış piyasada rekabetçi hale getirip, güçlendirip, uluslar arası piyasada da güçlü olmasını hedefliyoruz. Ayrıca marketlerde de hangi mesafe açılması gerektiğini ve elektronik ticaret ile perakende bilgi sistemiyle ilgili iki çalışmamız daha var. Onlar şuan yazılım aşamasında, bu sene sonuna kadar onları tamamlayıp, uygulamaya geçirmiş olacağız. Artık şirket açılış, kapanış ve ruhsat alma işini sistemden yapacaklar. Sistem bir market açılamaz diyorsa, o kime telefon ettirirse ettirsin, o market orada açılamayacak. İnşallah sizlerinde desteğiyle, hep beraber Türkiye’yi el birliğiyle, güç birliğiyle, daha iyi günlere getireceğiz. Burada olduğunuz için hepinize teşekkür ederim” diye konuştu.

“UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine girmeye aday bir şehiriz”

Törende konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, “Kastamonu, Çobanoğulları, İsfendiyaroğulları, Candaroğulları gibi beylikler kurulmuş ve Osmanlı Devletinin 16 birliğinden biri olmuştur. Bu yüzden her açıdan tarih görülmesi gereken en önemli şehirlerinden biridir. Kastamonu ile ilgili yürüttüğümüz çalışmalarda bu değerler üzerinden de çalışma yapmaya gayret gösteriyoruz. Koruma alanı içerisinde olan Kastamonu’nun evleri, hanları, hamamları, bedestanları, kalesi, kulesi gibi tarihi ve kültürel miraslarını tekrar ayağa kaldırıyoruz. Bu kapsamda UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine girmek için aday bir şehiriz. Bu yönde de durmaksızın çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah çok yakın zamanda hedeflediğiniz bu noktaya hep birlikte beraber ulaşacağız. Eski Belediye Binasında esnaflarımızla ilgili çalışmalarımız var. Bu çalışmalarda özellikle eski belediye binasına Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi kurmayı hedefliyoruz. Yine aynı şekilde Osmanlı’dan bir geleneğimiz olan lonca sistemimize Kastamonu’da mahkeme altı dediğimiz bölgedeki binamızda oluşturuyoruz. Yani esnaflar arasındaki dayanışmayı sağlamak amacıyla böyle güzel bir projeyi de birlikte başlatıyoruz.”