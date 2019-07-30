BAKAN PEKCAN: BİZ BAKANLAR OLARAK HAZIRIZ, İŞ DÜNYASI SIRA SİZDE

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstanbul Hizmet Binasında, Türkiye ve Paraguay arasında çalışma yemeği düzenlendi. İbrahim Çağlar toplantı salonunda ki yemeğe, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Paraguay Ticaret ve Sanayi Bakanı Liz Cramer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda iş insanı katıldı.

“BERABER İŞ YAPMAK İÇİN HAZIRIZ"

Türkiye ve Paraguay arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin ele alındığı yemekte konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2018 yılı itibariyle her iki ülke de büyükelçiliklerini karşılıklı olarak açmıştır. Latin Amerika'da hemen her ülkede artık Türk Büyükelçiliği bulunmaktadır. Ticaret Müşavirliklerimizin de sayısını arttırıyoruz. İşbirliklerimizin sayısını arttırıyoruz. MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı) ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerimiz başlamış idi. Umuyoruz Paraguay'ın başkanlığında bu görüşmeleri daha da hızlandırabiliriz karşılıklı olarak. Şili ile serbest ticaret anlaşmamızı tamamladık. Bunun dışında Kolombiya, Meksika ve Peru ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun dışında 5 ülke ile de yatırımların karşılıklı korunması ve teşvik anlaşmamız var. Sayın Bakan, sayın başkanlarıyla beraber ziyaretlerinde de inşallah ilkini gerçekleştireceğimiz karşılıklı Ticaret ve yatırım konseyini toplayacağız. Bu çerçevede de yatırımların karşılıklı korunması ve teşvik anlaşmasını da imzalayacağız. Biz bakanlar olarak hazırız, siyasi irade hazır, başkanlarımız hazır, iş dünyası sıra sizde." dedi.